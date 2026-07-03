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SPORNO ZALEĐE

Dokaz da Fifa sebi skače u usta i ne postupa prema vlastitim pravilima! Nevjerojatno što piše na službenoj stranici

Hrvatska
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
03.07.2026.
u 09:10

"Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno samo u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave", stoji na Fifinoj stranici.

Hrvatska je nakon dramatične utakmice u Torontu poražena od Portugala s 2:1 čime se u 1/16 finala oprostila od Svjetskog prvenstva. Naša je reprezentacija uspjela zabiti u posljednjim sekundama dvoboja, no gol je poništen zbog zaleđa. Senzor je pokazao da je golu Hrvatske prethodilo Matanovićevo diranje lopte kosom.

No, nevjerojatno je da Fifa na svojoj stranici objašnjava ovo pravilo o kojoj se podignulo toliko prašine i pri tome sebi skače u usta. 

Naime, pod rubrikom "pitanja i odgovori" stoji pitanje "može li igrač zbog frizure biti u zaleđu". Tu je odgovor koji prenosimo u cijelosti:

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"Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno samo u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave."

Jasno je da Matanovićeva kosa nije utjecala na kretanje niti putanju lopte. Na snimci čak nije moguće ni vidjeti je li mu lopta dirala kosu nego je to utvrđeno pomoću senzora. Dakle, Fifa sinoć nije postupila prema pravilima koje je sama postavila i tako po svemu sudeći teško oštetila Hrvatsku koja bi tim golom izborila produžetke.

Snimka zaslona s Fifine stranice (možete je pronaći OVDJE)

Fifa
Foto: Fifa.com


Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

Komentara 45

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Avatar pašameta
pašameta
09:44 03.07.2026.

Hrvatska je Fifi odlična za dizanje popularnosti prvenstva. Pogotovo ovakve utakmice. Ali nas ne vole u vrhu. Tu je režiser dao prednost većim nacijama.. para buši,

DA
dadalina
09:40 03.07.2026.

Od prve utakmice se Vatrenima tražila dlaka u jajetu.

RO
ronaldo
09:42 03.07.2026.

Znači Perišić uputi loptu Pašalić nije u zaleđu, Matanić slučajno dodirne loptu u letu kosom i to se interpretira kao namjerni dodir, zatim Veiga dodirne loptu ali to je sad nenamjerni dodir, smješno

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