'HSLS je bio i ostao lojalan partner, a za SDSS bi mi bilo drago da je opet u Vladi'

Pitanje je vrlo jednostavno, a to je treba li Hrvatska biti sa svojim saveznicima za stolom, odnosno treba li Hrvatska biti prisutna u Parizu. Moj odgovor je da apsolutno treba. Hrvatskoj je mjesto s njezinim saveznicima, među 37 država članica Europske unije, odnosno država članica NATO- a. Predsjednik Milanović postupio je krivo. Tim je riječima državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova i nova mlada zvijezda HSLS-a Nevenka Lastrić-Đurić koja se sve češće spominje i kao potencijalna buduća šefica HSLS-a komentirala veliki sukob između predsjednika i premijera oko toga trebaju li hrvatski vojnici sudjelovati 14. srpnja na vojnoj paradi u Parizu. Na pitanje kako komentira činjenicu da prema našem Ustavu predsjednik i premijer zajedno sukreiraju vanjsku politiku i smatra li da je u ovom slučaju riječ o običnom vojnom mimohodu ili temi oko koje se, po Ustavu, dva najvažnija političara u državi ipak trebaju složiti, kazala je da shvaća taj kut gledanja i da ga uvažava, ali i da moramo imati na umu da je 14. srpnja Dan pada Bastilje i da su nama Francuzi došli na Dan državnosti. Pojasnila je i da se u pravu mora uzeti cijeli propis i sagledati sve članke i da se u tom slučaju dođe do zaključka kako vojni zapovjednik zapovijeda tijekom vojnog sukoba, a da smo mi u mirnodopskom razdoblju i imamo ministra obrane i Zakon o obrani koji eksplicitno, kazala je, regulira područje gdje je donesena odluka.

– Ne bih govorila što je general trebao ili nije trebao učiniti. On je donio svoju odluku i svaki pojedinac će, naravno, odgovarati za vlastite postupke. Svatko je odgovoran za vlastite postupke. Ja vam govorim s pravnog aspekta i s političkog aspekta da hrvatska vojska treba otići u Pariz. Ja se nadam da će do nekog dogovora na kraju ipak doći – rekla je. Komentirala je i činjenicu da je Francuska bila pozvana na naš vojni mimohod, ali se nije odazvala, za razliku od vojnog mimohoda u Srbiji na kojem su bili prisutni. Kazala je da se vanjska politika ne može voditi tekicom zamjeranja.

– Nema vrijeđanja u vanjskoj politici. U vanjskoj politici se vodite isključivo jednim jedinim interesom, a to je strateški i nacionalni interes – rekla je. Na pitanje je li to nama strateški interes i bismo li trebali mirni gledati sa strane kako naš strateški partner Srbiji s kojom smo bili u ratu prodaje isto oružje i potom ode na njihov mimohod, kazala je da to trebamo gledati sa strane, da se nalazimo u 2026. godini u mirnodopskom, a ne u ratnom razdoblju.

– Predsjednik radi kao da se nalazimo u vojnom sukobu. To ne može biti tako i ne možemo se mjeriti prema nečemu što je bilo u prošlosti, je li nekome nešto napravljeno krivo ili nije. Vanjsku politiku treba krojiti prema sadašnjim okolnostima, a sadašnje geopolitičke okolnosti su takve da se nalazimo u vrlo ranjivom vanjskopolitičkom razdoblju, gdje je svaka podrška protiv agresije na Ukrajinu izuzetno bitna – poručila je.

Osvrnula se i na sve češće špekulacije da bi moglo doći do novog preslagivanja većine. Kazala je da je isključivo premijerova odluka hoće li odlučiti otići u nekom drugom smjeru i da je HSLS bio i ostao lojalan partner. – HSLS je kao politički korektiv, kao liberalna stranka ispunio svoj zadatak u ovoj Vladi – kazala je i dodala kako su svi koji bi ušli u vladajuću većinu, ako će provoditi program Vlade koji je dogovoren, dobrodošli. Za suradnju sa SDSS-om rekla je da je uvijek bila korektna i da bi im bilo drago da je SDSS opet u Vladi.

– Nemamo nikakvih problema, ali HSLS je junior partner. Imamo dva mandata, ne dogode se i ne možemo očekivati da nas se jednako pita kao nekog većeg partnera. Na nama je da na idućim izborima ojačamo i krenemo u smjeru u kojem će liberalni centar i politički centar biti puno jači – kazala je. S obzirom na to da se kod opcije ponovnog preslagivanja spominju i "žetončići", na pitanje kako gleda uopće na tu praksu i smatra li da umanjuje povjerenje u politiku i političare, rekla je da ne misli da je mijenjanje dresa dobro i da HSLS uvijek ostao dosljedan.

Za vlade premijera Plenkovića kazala je da su donijele izuzetno veliki razvoj Republici Hrvatskoj i da Hrvatska ide u dobrom smjeru i da to nitko ne može poreći. Na pitanje razmatraju li opciju da nakon četiri izborna ciklusa na iduće parlamentarne izbore HSLS izađe samostalno, Lastrić Đurić je rekla da će do ljeta složiti nove programske politike i pripremati se za sljedeće parlamentarne izbore te da će razgovarati i sa sadašnjim partnerima, ali i da ne isključuju izlazak s drugim centrističkim opcijama pa i samostalan izlazak na izbore. S obzirom na to da će se uskoro potpisati savez SDP-a i Možemo, komentirala je i opciju ulaska u lijevu vladu ako lijevi savez bude, nakon idućih izbora, u situaciji da slaže novu vladajuću većinu.

– Ne vidim, iskreno, u ovome trenutku kako bismo išli s Možemo. Način na koji oni vode Zagreb je loš. Neki dan sam čitala da je prošlo dvije godine, a da se pokretne stepenice u Importanne centru nisu popravile. Ako niste u stanju bazične stvari riješiti u svom gradu, ne vidim kako bismo našli zajednički jezik – kazala je. Na pitanje može li se onda zaključiti da je Domovinski pokret HSLS-u puno prihvatljiviji partner od Možemo, rekla je da su oni svoj sud o Domovinskom pokretu rekli jasno i glasno i da to nije stvar stranke već pojedinaca.

Osvrnula se ponovno i na Josipa Dabru s kojim je HSLS ušao u svađu, pa i prijetio napuštanjem koalicije zbog pjevanja pjesama u kojima se veliča Ante Pavelić. – Činjenica da je saborski zastupnik pjevao ustaške pjesme nije privatna stvar, nego javna sramota. To sam i tada rekla i stojim iza toga. Gospodin je u konačnici snosio neku političku posljedicu. Smijenjen je u vlastitoj stranci i marginaliziran je – poručila je.

Za ideju Domovinskog pokreta da Hrvati u BiH trebaju imati posebnu izbornu jedinicu kazala je da to nije realno u ovom trenutku, a za ideju premijera Plenkovića da dijaspora mora imati više od tri zastupnika u Saboru rekla je da su aktualna tri mandata, koliko ih imaju, sada sasvim dovoljna. Na gay pride misli ići i iduće godine, kao što je, dodala je, išla cijeli niz godina, a na pitanje očekuje li da će to izazvati nove kritike u stranci, kao što je njeno ovogodišnje pojavljivanje izazvalo, rekla je da ne očekuje.