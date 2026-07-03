Žestoke reakcije u Njemačkoj zbog prijedloga o potvrdi liječnika već prvog dana bolesti

U Njemačkoj je izbila žestoka politička i društvena rasprava nakon što je vladajuća koalicija najavila izmjene pravila o bolovanju, prema kojima će zaposlenici svojim poslodavcima morati dostaviti liječničku potvrdu već prvoga dana bolesti. Novim pravilima ukida se i mogućnost ishođenja liječničke potvrde telefonskim putem, mjera uvedena tijekom pandemije bolesti COVID-19 kako bi se smanjili nepotrebni odlasci u liječničke ordinacije.

„Broj dana bolovanja u Njemačkoj jednostavno je previsok”, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz. Prema važećim propisima, liječnička potvrda potrebna je tek ako zaposlenik zbog bolesti izostaje s posla dulje od tri dana, odnosno od četvrtoga dana bolovanja, premda poslodavci i sada imaju pravo zatražiti potvrdu i ranije.

Predložene izmjene dogovorene su između Merzove demokršćanske stranke CDU i njezina koalicijskog partnera, Socijaldemokratske stranke (SPD). „Ovo je teška odluka”, rekao je kancelar. „No više si ne možemo priuštiti konkurentski hendikep koji proizlazi iz dugotrajnih izostanaka s radnog mjesta.”

Merz smatra da Njemačka više ne može prihvaćati, kako je rekao, „pretjerano visoku” razinu bolovanja koja se razvila nakon pandemije. Gostujući u četvrtak navečer na javnoj televiziji ARD izjavio je kako se zemlja „vraća pravilima koja su vrijedila prije pandemije koronavirusa”. Dodao je kako će pojedina poduzeća i dalje moći sa svojim zaposlenicima dogovarati drukčija rješenja, piše BBC.

Međutim, liječničke udruge oštro su osudile predložene izmjene. KBV, nacionalna udruga liječnika koji rade u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, ocijenila je da je gotovo „na granici ludosti” prisiljavati tisuće ljudi da dolaze u liječničke ordinacije samo kako bi ishodili administrativnu potvrdu. „Osoba koja kašlje ili boluje od crijevne infekcije treba biti u krevetu, a ne u prepunoj liječničkoj ordinaciji”, poručili su u priopćenju.

Udruga liječnika obiteljske medicine upozorila je da bi se čekaonice mogle preplaviti pacijentima s blažim zaraznim bolestima koje bi inače zahtijevale tek jedan ili dva dana mirovanja kod kuće. Čelnik SPD-a i vicekancelar Lars Klingbeil pokušao je smiriti napetosti izjavivši za RTL da traži „provediva rješenja”. „Sada moramo pronaći razumna pravila za provedbu onoga što je dogovoreno na sastanku koalicijskog odbora”, rekao je.

Ministrica rada Bärbel Bas, također članica SPD-a, kazala je da će dodatno razmotriti prijedlog prema kojem bi liječnička potvrda bila obvezna već prvoga dana bolesti. „To nije bio moj prijedlog”, izjavila je za RTL. „Provjerit ćemo hoće li ta mjera doista imati učinka ili će, naprotiv, izazvati više poteškoća nego koristi.” S druge strane, predsjednik zastupničkog kluba CDU-a Jens Spahn stao je u obranu predloženih izmjena.

Istaknuo je da Njemačka bilježi jednu od najviših stopa bolovanja među državama Europske unije. „Imamo jedan od najvećih brojeva dana bolovanja – u prosjeku oko 18 dana godišnje po zaposleniku”, rekao je. „Naravno, oni koji su doista bolesni moraju imati mogućnost ostati kod kuće.” Predložene izmjene dio su opsežnog paketa poreznih, radnih i mirovinskih reformi kojima njemačka vlada nastoji potaknuti gospodarski rast i ojačati konkurentnost nacionalnog gospodarstva.