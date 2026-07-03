'Taj nekakav osjećaj da me netko gleda kao uzor, kao autoritet, pomalo me i opterećuje'

Za milijune gledatelja Krešimir Sučević Međeral prije svega je lovac iz "Potjere", čovjek britkog uma, nevjerojatnog znanja i prepoznatljivog smisla za humor koji već godinama u popularnom kvizu HRT-a zadaje glavobolje natjecateljima. Jedan je od najpoznatijih hrvatskih kvizaša, čovjek koji je znanje pretvorio u svoj zaštitni znak i pokazao da erudicija može biti i zabavna i iznimno popularna. No, iza televizijskih kamera krije se mnogo više od vrhunskog kvizaša. Tko je Krešimir Sučević Međeral kada se ugase reflektori? Kako izgleda život čovjeka koji gotovo svakodnevno barata tisućama informacija i koliko mu je kviz promijenio život? O svemu tome, ali i o televiziji, popularnosti, znatiželji i izazovima modernog društva, razgovarali smo u velikom intervjuu s jednim od najprepoznatljivijih lica Hrvatske televizije.