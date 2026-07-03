Za milijune gledatelja Krešimir Sučević Međeral prije svega je lovac iz "Potjere", čovjek britkog uma, nevjerojatnog znanja i prepoznatljivog smisla za humor koji već godinama u popularnom kvizu HRT-a zadaje glavobolje natjecateljima. Jedan je od najpoznatijih hrvatskih kvizaša, čovjek koji je znanje pretvorio u svoj zaštitni znak i pokazao da erudicija može biti i zabavna i iznimno popularna. No, iza televizijskih kamera krije se mnogo više od vrhunskog kvizaša. Tko je Krešimir Sučević Međeral kada se ugase reflektori? Kako izgleda život čovjeka koji gotovo svakodnevno barata tisućama informacija i koliko mu je kviz promijenio život? O svemu tome, ali i o televiziji, popularnosti, znatiželji i izazovima modernog društva, razgovarali smo u velikom intervjuu s jednim od najprepoznatljivijih lica Hrvatske televizije.
POPULARNI LOVAC
'Taj nekakav osjećaj da me netko gleda kao uzor, kao autoritet, pomalo me i opterećuje'
Tko je Krešimir Sučević Međeral kada se ugase reflektori? Kako izgleda život čovjeka koji gotovo svakodnevno barata tisućama informacija i koliko mu je kviz promijenio život? O svemu tome, ali i o televiziji, popularnosti, znatiželji i izazovima modernog društva, razgovarali smo u velikom intervjuu s jednim od najprepoznatljivijih lica Hrvatske televizije.
Još nema komentara
Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.