Hrvatska je pokradena, i to namjerno! Jedan detalj otkriva da namjere suca nisu bile čiste

Hrvatska i navijači vatrenih još će se danima oporavljati od šokantnog ispadanja od Portugala (1:2). Dvije naše pogreške usmjerile su utakmicu na mlin Portugalaca, morali smo biti pametniji kod oba primljena gola, no ne smijemo šutjeti, već jasno reći – ovu je utakmicu odlučio sudac.



Norveški arbitar Espen Eskås od prve je do posljednje sekunde bio tendenciozan, niti jedan sporan faul, niti jedan sporan prekid nije dosudio za Hrvatsku, već su baš sve dvojbene odluke, a bilo ih je mnogo, otišle na stranu Portugala.

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Prekršaj, odnosnodržanje rukama suparničkog igrača može se suditi, ali jedna identična situacija, nekoliko minuta prije na suprotnoj strani, pokazuje što je sudac napravio od ove utakmice. Baš je Vlašić primio loptu na samo 20-ak metara od gola Coste, suparnički igrač obgrlio ga je s obje ruke, srušio na pod, a Norvežanin je rezolutno, čak i bahato, odmahnuo da to nije dovoljno za prekršaj. A onda je, nekoliko minuta kasnije, držanje manjeg intenziteta dosudio kao jedanaesterac! Pa gdje je tu ujednačen kriterij, gospodine Eskas?diranju lopte kosom može pak biti napisan film, mogao bi se zvati PreVARa, no simptomatično je da se senzori u lopti uključuju baš uvijek za potrebe jače reprezentacije, a na štetu male. Na ovom smo SP-u vidjeli mnogo primjera loših sudačkih odluka, jedna od njih je i kada Gana nije dobila jedanaesterac protiv moćnih Engleza, iako je u tom prekršaju bilo puno većih elemenata za kazneni udarac nego što je to bilo u slučaju Vlašićeva noćašnjeg povlačenja rukama.

Hrvatska je, nažalost, protiv Portugala imala 12 suparnika na travnjaku, posve smio sigurni da Norvežanin nikad, ali baš nikad, ne bi Portugalu poništio tri gola. Hrvatskoj je to učinio. Slučajno?



Infantinova Fifa odavno je izgubila smisao za pravi, iskonski nogomet, bitniji joj je novac, odnosno profit. A taj profit bit će sigurno veći ako dalje odu Engleska ili Portugal, a ne mala Hrvatska. Fifini glavni sponzori su šeici, Saudijci, isti oni kojima je Cristiano Ronaldo glavni maneken posljednjih nekoliko godina. A taj isti Ronaldo, na čuđenje cijelog svijeta, noćas je dobio nagradu za najboljeg igrača utakmice protiv Portugala. Uz fenomenalnog Diasa, uz čudesnog Costu, uz Ramosa koji je u 94. minuti presudio utakmicu, Fifi je najbolji bio čovjek koji je zabio iz penala, i to poklonjenog.



VAR je, ne treba to poricati, donio i puno poštenja u nogomet, ali Fifa je, nažalost, učinila i sve da ga se instrumentalizira, odnosno da ponekad može pogodovati najjačim reprezentacijama svijeta. Naravno, glavni suci i dalje imaju moć, onako na sitno, ali ustvari značajno, svaki dvojbeni faul dosuditi za jaču, odnosno utjecajniju momčad. Vidjeli smo to, nažalost, i u utakmici Hrvatske protiv Portugala. I zato, nije uopće pretjerivanje reći da je Hrvatska noćas pokradena, i to namjerno.