Plenković odgovorio Milanoviću: Poslat ćemo policijske postrojbe

Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović danas na izvanrednoj konferenciji za medije ponovno prozvao Vladu zbog prijepora oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Francuskoj, javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Premijer danas boravi u Slavoniji, gdje je sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu.

- Nisam mogao pratiti konferenciju jer sam bio na sjednici, ali otprilike znam o čemu je riječ. Nakon što su ustavnopravni stručnjaci utvrdili da je ministar obrane nadležan za odobravanje prelaska državne granice pripadnicima Oružanih snaga u protokolarnim događajima, dilema o tome krši li se zakon je riješena. Mislim da tu više nemamo što dodati. Ono drugo bila je ponovno tirada uvreda upućenih meni, članicama i članovima Vlade, na najprizemniji, vulgaran i primitivan način koji razotkriva Milanovića. To što on posljednje vrijeme manje govori ne znači da se išta promijenilo. Taj medijski okvir o 'svađi dvaju brda' potpuno je besmislen.

Premijer je dodao kako će Hrvatska u Pariz uputiti policijske postrojbe koje će, kako je rekao, na dostojanstven način predstavljati Hrvatsku. - Poslat ćemo policijske postrojbe. To činimo zato što je načelnik Kundid, umjesto da dođe na razgovor, odlučio poslušati Milanovićevu zapovijed, kao da smo u ratnom stanju i kao da predsjednik Republike mora odlučivati o korištenju vojske. No, to je Kundidov problem.

Premijer je poručio i da mu je žao novinara koji prate predsjednikove konferencije za medije. - One uvrede na osobnoj razini... Mislim da je to znak nervoze i duboke svijesti da je proklizao, rekao je Plenković. Na pitanje novinara kako komentira Milanovićevu želju da sudjeluje na sjednicama Europskog vijeća, Plenković je podsjetio na razdoblje kada je Milanović bio predsjednik Vlade. - Milanović je bio poznat po tome da je svaki put dok je bio premijer zvao Josipovića da bi zajedno sjedili na štokrli i predstavljali Hrvatsku. Mora se gledati cjelina nadležnosti i tematike. Njega očito boli što je postao predsjednik, premda je govorio da to nikad neće biti. Kolinda Grabar-Kitarović jednom je rekla da Vlada radi 99 posto posla, a predsjednik jedan posto, izjavio je.

Premijer se osvrnuo i na nastup hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala, ocijenivši da je Hrvatska u toj utakmici teško oštećena sudačkim odlukama. - Smatram da je Hrvatska teško oštećena u utakmici protiv Portugala. Nazvao sam izbornika Dalića i čestitao njemu i cijeloj reprezentaciji, rekao je Plenković. Dodao je kako vjeruje da je Hrvatska prikazanom igrom zaslužila prolazak u sljedeću fazu natjecanja. - S takvom snagom igre bili bismo u poziciji da idemo dalje. Sve je upućivalo na to da će to biti jedna sjajna večer. Žao mi je, zaključio je premijer.

Na kraju se kratko osvrnuo i na prometnu nesreću koja se u četvrtak dogodila u Zagrebu, u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone. "Dva vozila koja su takla jedno drugo. Imamo nove stupiće, to je briljantna inovacija u Savskoj", rekao je Plenković.

Podsjetimo, prepirka između predsjednika Republike i premijera traje već nekoliko dana, a u središtu spora nalazi se odlazak hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Francuskoj. Na današnjoj izvanrednoj konferenciji Milanović je poručio da se načelniku Glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu neopravdano prijeti posljedicama te naglasio da je predsjednik Republike jedini civil koji izdaje zapovijedi Oružanim snagama. "Jedini civil koji izdaje zapovijedi je predsjednik Republike. Nitko drugi", rekao je Milanović, dodavši kako se Kundida pokušava prikazati kao nekoga tko izvršava nezakonite naredbe, što je odbacio. Ponovno je ustvrdio da će hrvatski vojnici ići samo tamo gdje on odluči. "Ako ja odlučim da neće ići, neće ići. Mogu biti zlonamjeran, ali to nije kazneno djelo i mora se provesti", poručio je predsjednik.