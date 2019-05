'Kada budete prolazili Trgom Hrvatske vojske i ovim Prilazom neka vas to uvijek podsjeća na stvaranje države'

Svečana proslava 28. obljetnice formiranja Hrvatske vojske dodatno je obilježena u ponedjeljak u Ministarstvu obrane gdje se preimenovao središnji prostor kompleksa Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga RH u Trg Hrvatske vojske i Prilaz Zbora narodne garde.

Održana je i svečana akademija u Domu HV-a "Zvonimir", a otvorena je i izložba proizvoda hrvatske obrambene industrije. Ceremoniji su prisustvovali predsjednik Vlade Andrej Plenkovič, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera general zbora Mirko Šundov, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Zrinko Petener, zamjenik predsjedavajućeg Vojnog odbora, general-pukovnik Steven M. Shepro, posebni savjetnik ministra obrane Ante Gotovina te zapovjednici grana i načelnici uprava.

Povratak pobjednika: Perešinov MiG-21 otkriven ispred MORH-a

- Hrvatska vojska nije naslijeđena, ona je stvorena u Domovinskom ratu. Domovinski rat je naš temelj i drago mi je da Hrvatsku vojsku prožimamo vrijednostima Domovinskog rata. Drago mi je što smo danas imenovali i Prilaz Zbora narodne garde jer je upravo ZNG preteča Hrvatske vojske. Hvala svim vojnicima, dočasnicima i časnicima na svemu što su učinili za našu vojsku, ali i državu - rekao je ministar Krstičević.

Ante Gotovina smatra kako je Hrvatska vojska jamac stabilnosti i sigurnosti naše države.

- Uvijek je mnoštvo emocija na dane poput ovih. Oružane snage su u svijetu pa tako i kod nas, jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti -

Uzvanici su se prisjetili uloge i značaja hrvatskih branitelja u stvaranju slobodne hrvatske države.

- Kroz razvoj kulture izvrsnosti u kojoj su uspjeh, zalaganje i osobno usavršavanje, prvo i jedino mjerilo svakog našeg vojnika, jamčimo kako će Hrvatska vojska i u budućnosti biti jamac sigurnosti, prosperiteta i blagostanja Hrvatske - poručio je predsjedničin izaslanik Zrinko Petener.

Ministar obrane Damir Krstičević zahvalio je svim braniteljima na žrtvi koju su dali za slobodnu Hrvatsku.

- U njihovoj žrtvi, svi zajedno pronađimo motivaciju kako bi se i danas, s istim žarom borili za hrvatske nacionalne interese i za Hrvatsku vojsku. Oni, kao i svi ostali hrvatski branitelji predvođeni prvim hrvatskim predsjednikom, dr. Franjom Tuđmanom i našim ratnim ministrom Gojkom Šuškom, ostvarili su najvažniju zadaću – slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku“, rekao je ministar Krstičević dodavši kako se „ nikada nismo umorili od stvaranja moćne, moderne i sposobne Hrvatske vojske - rekao je ministar te dodao - Kada budete prolazili Trgom Hrvatske vojske neka vas to ime podsjeća na stvaranje hrvatske države, na pobjedu u Domovinskom ratu i na sve one heroje koji su pod tim imenom poginuli. Današnjim imenovanjem, na ovaj simboličan način povezali smo Hrvatsku vojsku i s pretečom iz koje je proizišla - sa Zborom narodne garde -

General Šundov kazao je kako mu iznimnu čast predstavlja biti načelnik Glavnog stožera vojsci koja je još u Domovinskom ratu pokazala svoju snagu i zajedništvo.

„Danas je Hrvatska vojska u spremnosti izvršavati sve one zadaće koje se pred nju postave, bilo da je riječ o međunarodnim operacijama i misijama ili pak obrani hrvatskog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. S druge strane, kako smo se već uvjerili više puta, Hrvatska vojska će uvijek pomagati svome narode gdje god je to potrebno, odnosno gdje to civilne institucije nisu u mogućnosti samostalno učiniti“; kazao je Šundov.

Na svečanoj akademiji, predsjednica Republike Hrvatske promaknula je u viši čin ukupno 137 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga, a načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga u viši čin promaknuo je ukupno 272 dočasnice i dočasnika te pohvalio i nagradio 61 pripadnika Hrvatske vojske. Također, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, nagradio je i pohvalio 52 pripadnice i pripadnika Hrvatske vojske.

Podijeljene su i nagrade za osvojena druga i treća mjesta na natjecanju za najspremnijeg pripadnika HV-a "Memorijal bojnik Davor Jović - Prvi za Hrvatsku 2019."

Na trećem mjestu nalazi se Željka Saratlija iz Pukovnije Vojne policije. Drugo je pripalo skupnici Sandri Andrašek iz Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Kod muškaraca, treće mjesto je pripalo natporučniku Ivan Gerenčiru, a drugo mjesto Marinu Protrki.

Povodom povratka aviona MiG-21, heroja i junaka Domovinskog rata Rudolfa Perešina nakon 28 godina u Hrvatsku, uručene su nagrade timu pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Zapovjedništva za potporu koji je radio na tom projektu. Nagradu je u ime cijelog tima HRZ-a i ZzP-a primio načelnik stožera HRZ-a, brigadir Michael Križanec

.