UŽIVO
Trump je želio oslabiti i uništiti Europsku uniju, a zapravo će je ojačati

02.02.2026. u 06:50

Planiraju se ključne promjene u pravcu jačanja suvereniteta, obrane i konkurentnosti Europe, koja mora postati otpornija u sadašnjim geopolitičkim okolnostima

Proces preustroja Europske unije, o kojem se špekulira već dulje vrijeme, i službeno je započeo. Nakon prethodnog dogovora Berlina i Pariza – a znamo da je za svaki ambiciozniji zahvat u osjetljivoj konstrukciji Europske unije neophodna suglasnost dviju vodećih članica – ovih je dana održan prvi virtualni sastanak ministara financija Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske, Poljske i Nizozemske. Razgovaralo se o stvaranju jače i neovisnije Unije, odnosno “Europe u dvije brzine”, kojom se želi onemogućiti da tempo europskog napretka, kako su poručili iz Berlina, diktiraju oni koji žele činiti najmanje. Dakle, planiraju se ključne promjene u pravcu jačanja suvereniteta, obrane i konkurentnosti Europe, koja mora postati otpornija u sadašnjim geopolitičkim okolnostima, i to bez potrebe za širim konsenzusom. Dvobrzinska Unija – koja, inače, već postoji, o čemu svjedoči euro i schengenski sustav – riješit će problem stalnih blokada i ucjena mađarskog autokrata Viktora Orbána, za kojega u Uniji nitko više nema strpljenja.

TJ
tjako
08:02 02.02.2026.

U snovima je sve moguce ali realnost je brutalna i vrijeme je vec isteklo za promjene narocito u birokrativnom kupusu europe, daljne raspadanje eu je na horizontu a sve ostalo su iluzije onih koji nemogu probavit da su popusili debelo...

SP
Sparks18
07:28 02.02.2026.

Trump ujedinjuje i jača EU kao što je Milosevic ujedinio Hrvate.

Avatar majkarusija
majkarusija
07:20 02.02.2026.

Prestanite sanjati. O kakvoj snazi i jedinstvu vi pišete. Nema niti jedne jedine strateški i dugoročno važne odluke da će se jedinstveno donijeti u EU. Njemačka želi promijeniti način odlučivanja u EU u cilju političke eliminacije "malin država". Pokušavaju osnovati "elitnu ekipu" 6 najvećih gospodarstava koji bi trebali što ? nametati svoje prijedloge ostalim članicama. I to će dovesti do jedinstva ? Neće.

