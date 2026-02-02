Trump je želio oslabiti i uništiti Europsku uniju, a zapravo će je ojačati

Proces preustroja Europske unije, o kojem se špekulira već dulje vrijeme, i službeno je započeo. Nakon prethodnog dogovora Berlina i Pariza – a znamo da je za svaki ambiciozniji zahvat u osjetljivoj konstrukciji Europske unije neophodna suglasnost dviju vodećih članica – ovih je dana održan prvi virtualni sastanak ministara financija Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske, Poljske i Nizozemske. Razgovaralo se o stvaranju jače i neovisnije Unije, odnosno “Europe u dvije brzine”, kojom se želi onemogućiti da tempo europskog napretka, kako su poručili iz Berlina, diktiraju oni koji žele činiti najmanje. Dakle, planiraju se ključne promjene u pravcu jačanja suvereniteta, obrane i konkurentnosti Europe, koja mora postati otpornija u sadašnjim geopolitičkim okolnostima, i to bez potrebe za širim konsenzusom. Dvobrzinska Unija – koja, inače, već postoji, o čemu svjedoči euro i schengenski sustav – riješit će problem stalnih blokada i ucjena mađarskog autokrata Viktora Orbána, za kojega u Uniji nitko više nema strpljenja.