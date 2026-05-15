FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Upaljeni alarmi, prijete bujične poplave

Za cijelu Hrvatsku izdana su upozorenja zbog nove promjene vremena. Danas će mjestimice padati kiša, a lokalno može biti i jačih pljuskova s grmljavinama, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Cijela Hrvatska je pod žutim alarmom, dok je kninska regija u narančastom. Upozorava se na obilnije kiše osobito navečer, a ponegdje su moguće urbane i bujične poplave. Subota donosi pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje naoblake. Vjetar slab, popodne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, lokalno i uz olujne udare. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 °C.

Na stranici Rain Alarm možete pratiti dolazak fronte nad naše krajeve. U Zagrebu pada kiša, dok Istramet javlja da se kod Umaga razvija jači olujni sustav praćen intenzivnom grmljavinom na relativno malom području. Poslijepodne stiže kiša, pljuskovi i grmljavina. U subotu ujutro i dalje može biti jačih pljuskova, naročito na moru i uz obalu.

Od nedjelje do utorka, prema DHMZ-u, bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U nedjelju prijepodne još će kiše biti na istoku Hrvatske, dok su u utorak mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom umjeren, a u nedjelju i vrlo jak sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji lokalno i s olujnim udarima. Jutro će biti najsvježije u ponedjeljak, a maksimalna temperatura zraka u blagom porastu. Na Jadranu će prevladavati sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverozapadni vjetar. Iz dana u dan sve toplije.

Podsjetimo, kako je objavio Severe Weather Europe, promjena vremena zahvatila je dijelove kontinenta. Hladna zračna masa sudara se s toplim i vlažnim zrakom nad Sredozemljem, što je klasičan recept za jake oluje, tuču i obilne oborine. Prijete i superćelijske oluje, ali i bujične poplave. Najizraženiji pad temperature očekuje se u zapadnoj i srednjoj Europi te na sjevernom Mediteranu. Jutarnje temperature u mnogim krajevima spustit će se blizu nule ili čak ispod, dok će dnevni maksimumi biti 10 do 15 stupnjeva niži od prosjeka za ovo doba godine. Najhladnije jutro najavljuje se za subotu, uz realnu opasnost od mraza u nižim područjima.

Najugroženija područja, prema Severe Weather Europe, sjeverna su Italija, Jadranska obala, dio Balkana. Očekuju se jake oluje s tučom, olujni vjetrovi, lokalno obilne oborine koje mogu prouzročiti bujične poplave. Krajem vikenda ovaj veliki hladni val počinje slabjeti. Sljedeći tjedan očekuje se još jedna promjena vremena. Blokada na Atlantiku se urušava, a topliji zrak s jugozapada vraća se u Europu. Temperature će se vratiti na uobičajene vrijednosti za svibanj, a na nekim područjima čak i iznadprosječne. Moguć je i rani val vrućine. Toplije vrijeme sljedećeg tjedna prvo će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Europu, a zatim će se postupno pomicati prema istoku kako tjedan bude odmicao.