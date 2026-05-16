Hrvatsku danas natapaju kiša i pljuskovi: Kada se konačno vraća sunce

Iako posljednjih nekoliko dana više podsjeća na studeni nego na svibanj, dobra je vijest da nas nakon današnjeg dana opet očekuje i nešto stabilnije vrijeme i to gotovo u cijeloj Hrvatskoj. Stoga se još danas naoružajte kišobranima i strpljenjem jer nas, javlja DHMZ, očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu, a mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Prema večeri će se na Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti postupno razvedravati.

Kako je izvijestio HRT, na istoku Hrvatske bit će tijekom dana oblačno i kišovito, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Vjetar će u početku biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadni i jačati. Temperatura će se kretati uglavnom od 11 do 16 °C, na krajnjem istoku moguće i malo više. U središnjoj Hrvatskoj također će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, a mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz temperaturu većinom između 10 i 14 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnijom. Mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina. U gorju će temperatura uglavnom biti od 6 do 11 °C, a na sjevernom Jadranu od 12 do 16 °C. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru mjestimice i jak.

U Dalmaciji će prvi dio dana biti oblačan s kišom, lokalno i neverinima, a moguća je i obilnija oborina. Poslijepodne se očekuje djelomično razvedravanje i rjeđa kiša. Jugo će tijekom dana okretati na jugozapadnjak, a potom na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura bit će između 14 i 19 °C. Na krajnjem jugu prijepodne također može biti obilne kiše, izraženih pljuskova i lokalnog nevremena. Nakon umjerenog do jakog juga zapuhat će jugozapadnjak, mjestimice jak, a u drugom dijelu dana sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito i valovito. Narančasto upozorenje zbog kiše i grmljavine danas je na snazi za kninsku regiju, ujutro zbog jakog i olujnog vjetra, a poslijepodne su, zbog obilne kiša u kraćem vremenu moguće i urbane te bujične poplave. Jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak mogli bi stvarati probleme u splitskoj i dubrovačkoj regiji.

Vremenske prilike danas zahtijevaju dodatni oprez u prometu, osobito zbog mogućih iznenadnih pljuskova i pojačanog vjetra. Preporučuje se upotreba kišobrana i toplije odjeće, osobito u jutarnjim i večernjim satima. Prema najavama meteorologa, od kasnih popodnevnih sati očekuje se smirivanje vremena, a razvedravanje će najprije zahvatiti zapadne krajeve i obalu. Ipak, kišobrani i dalje ostaju poželjni saveznici jer će promjenjivo vrijeme obilježiti i dane pred nama.