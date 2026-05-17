Župnik o ubojici iz Drniša: 'Znao je biti drzak, vidio sam ga prije tri dana... Cijelo mjesto je u strahu'

Tragičan događaj dogodio se u subotu oko 23 sata u Drnišu, gdje je smrtno stradao 19-godišnji hrvatski državljanin. Mladić je, prema informacijama kojima raspolaže policija, u trenutku napada radio dostavu pizze kada je na njega pucano na terasi jedne obiteljske kuće. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja, a za ubojstvo se sumnjiči 50-godišnji Kristijan Aleksić, za kojim policija intenzivno traga. Nakon pucnjave osumnjičeni je navodno uzeo ruksak sa svojim stvarima te pobjegao u nepoznatom smjeru.

Sada se za 24sata javio župnik Gospe od Ružarija u Drnišu, fra Lukica Vojković, koji je istaknuo da je ubojicu vidio prije tri dana 'Pozdravio sam ga: ‘Kristijane, bok’, pružio mu ruku.

Kad bih razgovarao s njim nasamo, nikad nisam imao predosjećaj da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Da jesam, prvi bih zvao policiju', rekao je fra Vojković.

Dodao je da je ovo što se dogodilo otužno i da je potreslo zajednicu. 'Puno ljudi danas nije ni došlo na misu, čak su i roditelji ministranata rekli da ih neće poslati. Svi su u strahu. Sveta misa se ipak održala, ali je bilo puno manje svijeta nego inače', kaže župnik.

Istaknuo je da je ubojica već imao strašno ubojstvo iza sebe i bio je pušten na slobodu. 'To je bila potencijalna bomba. Znao je u dućanu biti drzak prema ženama, dok se muške populacije bojao. Nekada bi me pozdravio, a nekad ne', ističe fra Vojković.

Ubijeni mladić bio je, kaže, predivna duša. 'Znao sam ga iako je on kada sam ja došao već bio srednjoškolac. Dolazio je redovito na misu, bio je uzoran i već kao srednjoškolac dobar momak. Voljeli su ga kolege i mladi. O toj obitelji mogu reći sve pohvale', rekao je za 24sata župnik.