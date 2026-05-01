Donald Trump rekao da postoje dvije opcije: 'Jedna je da ih zauvijek dokrajčimo'

"Postoje opcije. Želimo li otići i jednostavno ih potpuno bombardirati i zauvijek ih dokrajčiti? Ili želimo pokušati postići dogovor? To su opcije", izjavio je američki predsjednik Donald Trump. On je potvrdio kako je sinoć dobio ažuriran vojni izvještaj Središnjeg zapovjedništva SAD-a o vojnim operacijama u Iranu, prenosi CNN. Također je rekao kako nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za okončanje rata. Doveo je u pitanje sposobnost iranskih dužnosnika o tome hoće li ikada prihvatiti sporazum.

Iran je danas pakistanskim posrednicima poslao najnoviji prijedlog za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekli su izvori upoznati s procesom pregovora. Trump je izjavio kako je Teheran "ostvario napredak" u pregovorima, međutim još uvijek nije poznato što se nalazi u ažuriranom iranskom prijedlogu. Američki predsjednik je vodstvo Irana nazvao "vrlo neusklađenim", izražavajući svoje nezadovoljstvo najnovijim mirovnim prijedlogom. Ranije je iranska novinska agencija Fars objavila kako je vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Khamenei dobro i da "nadzire pregovore". Jedan iranski izvor rekao je da bi Teheran mogao razmotriti nastavak pregovora, ako SAD ukine blokadu iranskih luka i ukoliko Iran u potpunosti ponovno otvori Hormuški tjesnac.

Izvor je također izjavio da Iran i dalje ima duboko nepovjerenje prema SAD-u. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči danas je obavio niz telefonskih razgovora s nekoliko svojih kolega, izvijestila je poluslužbena državna novinska agencija Tasnim. Aragači je razgovarao s ministrima vanjskih poslova Turske, Egipta, Katara, Iraka, Saudijske Arabije i Azerbajdžana kako bi ih informirao o najnovijim događajima vezanim za pokušaje okončanja rata SAD-a i Izraela s Iranom. Također nastavljaju se izraelski napadi na južni libanonski grad Habbouch. U napadima je poginulo 6 osoba, uključujući ženu i dijete, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva Libanona. Više od deset ljudi poginulo je jučer u izraelskim napadima na južni Libanon.

Osim vanjske politike, Trump osjeća i pritisak Kongresa. Naime, prema Rezoluciji o ratnim ovlastima, Trump bi morao prekinuti "svaku uporabu Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država ili zatražiti odobrenje Kongresa nakon isteka roka od 60 dana od početka sukoba s Iranom". Američki predsjednik je tu rezoluciju nazvao "potpuno neustavnom". Također je uputio pismo Kongresu u kojem kaže kako su sva "neprijateljstva" u ratu s Iranom završena.

“Dana 7. travnja 2026. naredio sam dvotjedno primirje. Primirje je u međuvremenu produženo. Od 7. travnja 2026. nije bilo razmjene vatre između američkih snaga i Irana. Neprijateljstva koja su započela 28. veljače 2026. su završena,” navodi se u pismu. Ipak, američki predsjednik je napisao i kako obavještava Kongres o promjenama u američkom vojnom položaju prema Iranu, kao dio njegovih “nastojanja da Kongres bude u potpunosti informiran, u skladu s Rezolucijom o ratnim ovlastima."

Također je naveo kako prijetnja od iranskog režima "ostaje značajna" i da će Ministarstvo obrane nastaviti “ažurirati raspored snaga” kako bi se s njom nosilo “po potrebi i prema procjeni”. Naime, za neke je današnji dan označio 60 dana od početka rata, dok drugi tvrde da se, buduće da je primirje zaustavilo vojne aktivnosti, dani nakon njegova proglašenja ne računaju u tih 60 dana.