Trump zadaje novi udarac Europi: Nisu se držali dogovora, dižemo carine

Foto: Reuters/PIXSELL
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 18:16

Drago mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države, napisao je Trump.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sljedeći tjedan povećati carine Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%. 

"Drago mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%. Potpuno je razumljivo i dogovoreno da, ako se automobili i kamioni proizvode u tvornicama u SAD-u, NEĆE BITI CARINE. Mnoge tvornice automobila i kamiona trenutno su u izgradnji, a u njih je uloženo preko 100 milijardi dolara, što je REKORD u povijesti proizvodnje automobila i kamiona. Ove tvornice, u kojima rade američki radnici, uskoro će se otvoriti - Nikada se ništa slično tome ne događa danas u Americi! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je na Truth Socialu.

Govor Donalda Trumpa

NA
NANO
18:26 01.05.2026.

Koji cinizam ovog švercera, on nepoštuje ni jedan svjetski sporazum koji se njemu ne sviđa, a drugi moraju poštivati sporazume koje on nameće.

SE
Senior2
18:32 01.05.2026.

Uzvratiti mu istom mjerom. Ako 350 miliona Amera može živjeti bez ostatka svijeta onda ostlih 8 milijardi može bez njih. I da podržavam ga da povuče aneričku vojsku iz Europe to bi za Europu bio jedini njegov dobar potez do sad.

BP
Besposlen pop
18:34 01.05.2026.

Ameri imaju većeg klauna od predsjednika 🤡 čak i od komšija 🎪

