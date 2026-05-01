Trump zadaje novi udarac Europi: Nisu se držali dogovora, dižemo carine

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sljedeći tjedan povećati carine Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%.

"Drago mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%. Potpuno je razumljivo i dogovoreno da, ako se automobili i kamioni proizvode u tvornicama u SAD-u, NEĆE BITI CARINE. Mnoge tvornice automobila i kamiona trenutno su u izgradnji, a u njih je uloženo preko 100 milijardi dolara, što je REKORD u povijesti proizvodnje automobila i kamiona. Ove tvornice, u kojima rade američki radnici, uskoro će se otvoriti - Nikada se ništa slično tome ne događa danas u Americi! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je na Truth Socialu.