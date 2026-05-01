Trump zadaje novi udarac Europi: Nisu se držali dogovora, dižemo carine

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sljedeći tjedan povećati carine Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%.
"Drago mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će se povećati na 25%. Potpuno je razumljivo i dogovoreno da, ako se automobili i kamioni proizvode u tvornicama u SAD-u, NEĆE BITI CARINE. Mnoge tvornice automobila i kamiona trenutno su u izgradnji, a u njih je uloženo preko 100 milijardi dolara, što je REKORD u povijesti proizvodnje automobila i kamiona. Ove tvornice, u kojima rade američki radnici, uskoro će se otvoriti - Nikada se ništa slično tome ne događa danas u Americi! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je na Truth Socialu.Govor Donalda Trumpa
Koji cinizam ovog švercera, on nepoštuje ni jedan svjetski sporazum koji se njemu ne sviđa, a drugi moraju poštivati sporazume koje on nameće.