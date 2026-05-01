Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIDEO Što to Trump nosi ispod sakoa: Sada mu je novinar postavio jedno pitanje, a onda su krenule teorije

Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 20:59

Pitanja o Trumpovoj sigurnosti pojavila su se nakon što je Cole Allen otvorio vatru prošlog vikenda u Washingtonu

Kada su predsjednika Donalda Trumpa pitali hoće li razmisliti o nošenju pancirke nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće, rekao je da ne može "podnijeti" da izgleda kao da je nabacio kilograme. Incident se dogodio dok je Trump govorio novinarima u Bijeloj kući, a jedan ga je novinar upitao: "Je li bilo razgovora o nošenju prsluka otpornog na metke ubuduće?". "Ja ne znam mogu li podnijeti da izgledam 10 kg teže", odgovorio je Trump, uz smijeh prisutnih u prostoriji.

Pitanja o Trumpovoj sigurnosti pojavila su se nakon što je Cole Allen otvorio vatru prošlog vikenda u hotelu Washington Hilton. Trump je bio na događaju zajedno s prvom damom i članovima kabineta, a svi su hitno evakuirani iz dvorane kada je pucnjava počela. Nema prijavljenih ozljeda, a napadač je uhićen. Rasprave o prsluku otpornom na metke za predsjednika došle su u trenutku kada su mnogi gledatelji posumnjali da je Trump nosio pelenu tijekom nedavnog intervjua za CBS-ov 60 Minutes.

Nova fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa iz intervjua za emisiju 60 Minutes na CBS-u brzo je postala viralna na društvenim mrežama, ali ne zbog sadržaja razgovora, već zbog navodne izbočine ispod njegova sakoa koja je potaknula brojne spekulacije o njegovu zdravlju. Trump je u intervjuu s novinarkom Norah O’Donnell govorio o pucnjavi na večeri dopisnika Bijele kuće, no korisnici X-a usredotočili su se na fotografiju na kojoj sjedi. Mnogi su primijetili neuobičajenu izbočinu u području struka i stražnjice.

Mnogi su odmah rekli da izgleda kao da nosi pelenu za odrasle. Pjevač Bill Madden napisao je na X-u: "Trump, sjedeći tijekom intervjua za 60 Minutes, pokazuje ne samo koliko je postao morbidno debeo, nego i da nosi vrlo debelu pelenu za odrasle".

"To se događa kad si na McDonald's dijeti i imaš inkontinenciju", dodao je jedan korisnik, dok se treći našalio: "Dovraga, ta pelena ima svoj poštanski broj. Vjerojatno može zaustaviti metak" Ipak, jedna osoba dala je logičnije objašnjenje: "Pretpostavljam da nosi prsluk otporan na metke ispod odijela".  Drugi je dodao: "To je donji dio prsluka otpornog na metke. Predsjednici ih sada stalno nose nakon više pokušaja atentata – bez obzira na stranku". Nastavio je: "Jasno je da je riječ o prsluku u sjedećem položaju – odijelo se točno tako nabira. Potpuno normalno s obzirom na njegovu veličinu . Nije nikakva zavjera", piše Mirror

Podsjetimo, Trump je u intervjuu izjavio je da tijekom pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće nije osjećao strah niti zabrinutost, unatoč kaosu i pucnjevima u neposrednoj blizini. U intervjuu emitiranom u nedjelju navečer u prestižnoj emisiji 60 Minutes na CBS-u, Trump je mirno i samouvjereno prepričao dramatične trenutke iz hotela Washington Hilton. "Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu", rekao je Trump novinarki Norah O’Donnell. Intervju je postao vrlo napet kada je novinarka O’Donnell pročitala dijelove manifesta osumnjičenog napadača Colea Tomasa Allena (31), u kojem se Trump navodno naziva “silovateljem”, “pedofilom” i “izdajnikom”.

Ključne riječi
Pucnjava u Washingtonu Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
21:49 01.05.2026.

Naša mašenka koja je čini se žestoko zaljubljena u gospodina predsednika SAD - Trumpa budući da ni o čemu drugome ne sanja osim o njemu, a očito shvaća da pokraj Melanije nema nikakve šanse jer se ni u kojem elementu ne može mjeriti sa Melanijom, me je jako razočarala time što nije informirana o najnovijim događajima u kojima glavne role imaju neki svjetski čelnici, a o čemu se radi? Ponajprije, 127 i pol najpouzdanijih izvora koji su izjavili pod uvjetom anonimnosti a sudjelovali su na sigurnosnom sastanku u Bijeloj kući na kojem je bilo oko 182.358,5 ljudi, kako gospodin Trump jedva čeka da Rusi sastave ono što je ostalo od Mojtetaba Mašo poslije izraelsko-američkog napada na zločinačko iransko vodstvo, gospodin Trump jedva čeka da se sa Mojtetaba sastane u Teheranu i potpiše bezuvjetnu i potpunu kapitulaciju USA pri čemu će pristati da sve američko oružje bude predano Iranu. Nadalje iz najpouzdanijih izvora ukrajinske vojne obaveštajne službe može se doznati pod uvjetom anonimnosti kako i Putin čeka dozvolu komedijaša Zelenskog da potpiše kapitulaciju i preda najveći dio Rusije Ukrajini. Ujedno Tajvan već pomalo gubi strpljenje čekajući da Kina potpiše kapitulaciju i priključi se Tajvanu naravno pod tajvanskim uvjetima. Ima još jako puno takvih vijesti o kojima nas naša Mašenka ne izvješćuje što je prilično žalosno i neprofesionalno.

HA
Hary3
21:42 01.05.2026.

O čemu Mašenka?

Avatar Tombstone
Tombstone
21:32 01.05.2026.

Nikad niste komentirali kaj biden nosi pelene 24/7????

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!