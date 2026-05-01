VIDEO Što to Trump nosi ispod sakoa: Sada mu je novinar postavio jedno pitanje, a onda su krenule teorije

Kada su predsjednika Donalda Trumpa pitali hoće li razmisliti o nošenju pancirke nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće, rekao je da ne može "podnijeti" da izgleda kao da je nabacio kilograme. Incident se dogodio dok je Trump govorio novinarima u Bijeloj kući, a jedan ga je novinar upitao: "Je li bilo razgovora o nošenju prsluka otpornog na metke ubuduće?". "Ja ne znam mogu li podnijeti da izgledam 10 kg teže", odgovorio je Trump, uz smijeh prisutnih u prostoriji.

Pitanja o Trumpovoj sigurnosti pojavila su se nakon što je Cole Allen otvorio vatru prošlog vikenda u hotelu Washington Hilton. Trump je bio na događaju zajedno s prvom damom i članovima kabineta, a svi su hitno evakuirani iz dvorane kada je pucnjava počela. Nema prijavljenih ozljeda, a napadač je uhićen. Rasprave o prsluku otpornom na metke za predsjednika došle su u trenutku kada su mnogi gledatelji posumnjali da je Trump nosio pelenu tijekom nedavnog intervjua za CBS-ov 60 Minutes.

Nova fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa iz intervjua za emisiju 60 Minutes na CBS-u brzo je postala viralna na društvenim mrežama, ali ne zbog sadržaja razgovora, već zbog navodne izbočine ispod njegova sakoa koja je potaknula brojne spekulacije o njegovu zdravlju. Trump je u intervjuu s novinarkom Norah O’Donnell govorio o pucnjavi na večeri dopisnika Bijele kuće, no korisnici X-a usredotočili su se na fotografiju na kojoj sjedi. Mnogi su primijetili neuobičajenu izbočinu u području struka i stražnjice.

Mnogi su odmah rekli da izgleda kao da nosi pelenu za odrasle. Pjevač Bill Madden napisao je na X-u: "Trump, sjedeći tijekom intervjua za 60 Minutes, pokazuje ne samo koliko je postao morbidno debeo, nego i da nosi vrlo debelu pelenu za odrasle".

"To se događa kad si na McDonald's dijeti i imaš inkontinenciju", dodao je jedan korisnik, dok se treći našalio: "Dovraga, ta pelena ima svoj poštanski broj. Vjerojatno može zaustaviti metak" Ipak, jedna osoba dala je logičnije objašnjenje: "Pretpostavljam da nosi prsluk otporan na metke ispod odijela". Drugi je dodao: "To je donji dio prsluka otpornog na metke. Predsjednici ih sada stalno nose nakon više pokušaja atentata – bez obzira na stranku". Nastavio je: "Jasno je da je riječ o prsluku u sjedećem položaju – odijelo se točno tako nabira. Potpuno normalno s obzirom na njegovu veličinu . Nije nikakva zavjera", piše Mirror.

Podsjetimo, Trump je u intervjuu izjavio je da tijekom pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće nije osjećao strah niti zabrinutost, unatoč kaosu i pucnjevima u neposrednoj blizini. U intervjuu emitiranom u nedjelju navečer u prestižnoj emisiji 60 Minutes na CBS-u, Trump je mirno i samouvjereno prepričao dramatične trenutke iz hotela Washington Hilton. "Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu", rekao je Trump novinarki Norah O’Donnell. Intervju je postao vrlo napet kada je novinarka O’Donnell pročitala dijelove manifesta osumnjičenog napadača Colea Tomasa Allena (31), u kojem se Trump navodno naziva “silovateljem”, “pedofilom” i “izdajnikom”.