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GORI NA PODRUČJU ŽEDNOG

FOTO Buknuo novi požar na Čiovu

Foto: Slavica Vuković
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Autori: Slavica Vuković, Večernji.hr
02.07.2026.
u 15:50

Prema informacijama s terena, na mjesto događaja ponovno je upućen kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju požara

Ponovno gori na Čiovu na području Žednog. Aktivirao se stari požar na dva mjesta. Vatrogasne snage su na terenu i djeluju, a stiže im pojačanje. Prvi požar je buknuo u utorak navečer između Žednog i Okruga, gdje se s vatrenom stihijom borilo oko 150 vatrogasaca s 39 vozila. U gašenje su se, nakon što su vremenski uvjeti to dopustili, uključili i kanaderi. Brzom intervencijom spašene su kuće, no vatra je pritom uništila nekoliko poljoprivrednih i pomoćnih objekata.

Kanaderi nadlijeću Čiovo i još uvijek gase požar

Vatrogasci su cijelu noć ostali na požarištu kako bi nadzirali stanje i spriječili novo izbijanje požara, no vatra se ponovno razbuktala. Prema informacijama s terena, na mjesto događaja ponovno je upućen kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju požara, javlja Slobodna Dalmacija.
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Ključne riječi
Vatrogasci požar Čiovo

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