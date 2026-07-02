FOTO Buknuo novi požar na Čiovu

Ponovno gori na Čiovu na području Žednog. Aktivirao se stari požar na dva mjesta. Vatrogasne snage su na terenu i djeluju, a stiže im pojačanje. Prvi požar je buknuo u utorak navečer između Žednog i Okruga, gdje se s vatrenom stihijom borilo oko 150 vatrogasaca s 39 vozila. U gašenje su se, nakon što su vremenski uvjeti to dopustili, uključili i kanaderi. Brzom intervencijom spašene su kuće, no vatra je pritom uništila nekoliko poljoprivrednih i pomoćnih objekata.Kanaderi nadlijeću Čiovo i još uvijek gase požar
Vatrogasci su cijelu noć ostali na požarištu kako bi nadzirali stanje i spriječili novo izbijanje požara, no vatra se ponovno razbuktala. Prema informacijama s terena, na mjesto događaja ponovno je upućen kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju požara, javlja Slobodna Dalmacija.Jandroković o Milanoviću: Riječ je o kršenju zakona koje može imati opasne posljedice
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