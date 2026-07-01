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OPASNOST OD POŽARA

Vatrogasci podigli stupanj pripravnosti i poslali važno upozorenje građanima

Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Anja Perić/Hina
01.07.2026.
u 15:21

Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković

Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervenciju s većim brojem snaga, priopćila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U pripravnost su za moguće formiranje izvanredne dislokacije stavljene Vatrogasne zajednice Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te Vatrogasna zajednica Grada Zagreba.

Po potrebi, svaka od tih zajednica kao ispomoć će poslati 24 vatrogasca opremljena za gašenje šumskih požara, zajedno sa zapovjednim vozilom te po dvije autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara i kombi vozila. Također, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta vatrogasci su pozvali građane na pojačan oprez i odgovorno ponašanje kako bi doprinijeli sigurnosti.

Građanima preporučuju da ne bacaju opuške i staklo te da ne pale vatru na otvorenom prostoru. Ako koriste roštilje u sklopu domaćinstava, pozivaju ih da to ne čine za vjetrovita vremena te da obavezno ugase žar nakon korištenja. Upozoravaju i da se požar brzo širi u kamp prikolicama i čamcima te ih treba odmah napustiti ako se požar ne može sigurno ugasiti u početnoj fazi. Pri izvođenju radova alatima koji mogu izazvati iskre potrebno je pripremiti aparate za početno gašenje požara ili vodu za gašenje.

Vatrogasci također pozivaju građane da ne otežavaju gašenje požara niti sebe dovode u opasnost promatrajući, fotografirajući ili snimajući požare iz blizine. Posebno upozoravaju da se ne koriste dronovi za snimanje požara jer time ugrožavaju sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji.

Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti, što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi. Preporučuje se i održavanje okućnica čistima kako bi se smanjila mogućnost proširenja požara na okolne objekte. "U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112", zaključili su. 
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Ključne riječi
upozorenje pripravnost Vatrogasci požar

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