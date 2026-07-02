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ZAROBLJENI U KAMPERU

FOTO Creski vatrogasci intervenirali nakon što je bor pao na kamper

Foto: DVD Cres
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 09:42

Na teren su odmah upućena trojica vatrogasaca koji su uz pomoć motornih pila uklonili srušeno stablo.

Creski vatrogasci tijekom protekle noći intervenirali su u dva navrata. Prva intervencija uslijedila je nakon aktiviranja sustava za dojavu požara, dok je druga bila povezana s padom stabla na kamper u kampu Kovačine.

Prva dojava zaprimljena je nešto iza ponoći, kada se u jednom objektu oglasio protupožarni alarm. Po dolasku na mjesto događaja vatrogasci su detaljno pregledali prostor kako bi utvrdili razlog aktiviranja sustava te provjerili postoji li opasnost od izbijanja požara. Nakon pregleda utvrđeno je da nije bilo nikakve prijetnje te nije bilo potrebe za daljnjim postupanjem.

Nepunih deset minuta poslije uslijedio je novi poziv, ovoga puta iz kampa Kovačine. Ondje je bor pao na kamper i onemogućio izlazak osobama koje su se u tom trenutku nalazile u vozilu.

Na teren su odmah upućena trojica vatrogasaca koji su uz pomoć motornih pila uklonili srušeno stablo. Nakon završetka intervencije prolaz je ponovno bio prohodan, a osobama iz kampera omogućen je siguran izlazak te nesmetan pristup njihovom vozilu.
Ključne riječi
Vatrogasci bor kamper Cres

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