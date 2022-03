Rusi prodiru sve dublje u Mariupolj, vode se ulične borbe: 'Centar grada više ne postoji'; Zelenski: Ovaj teror pamtit će se stoljećima

Ruska invazija Ukrajine ušla je u 25. dan. Više od 3,3 milijuna izbjeglica pobjeglo je iz Ukrajine preko zapadnih granica, rekla je potpredsjednica vlade Irina Veresčuk, a još oko 2 milijuna raseljeno je unutar zemlje.

Najmanje 6623 osoba je evakuirano kroz humanitarne koridore iz ukrajinskih gradova u subotu. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je ubijeno gotovo 14.400 ruskih vojnika te da su uništili tisuće komada ruske opreme.

Gradske vlasti tvrde kako je nekoliko tisuća stanovnika Mariupolja deportirano u Rusiju. Kažu kako su okupatori prisilno odveli tisuće ljudi, uglavnom žene i djecu, a koji su se skrivali od bombardiranja.

Ključni događaji:

VIDEO Hrvatski dragovoljac obratio se iz Ukrajine onima koji se žele priključiti u rat, otkrio i kolika je 'plaća'

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

08:24 - Ruske snage bombardirale su umjetničku školu u Mariupolju u kojoj se skrivalo 400 stanovnika, priopćilo je gradsko vijeće, prenosi The Guardian.

Vijeće je navelo da su žene, djeca i starije osobe unutra i da su "još uvijek pod ruševinama".

U objavi na Telegramu piše da je zgrada uništena i da su ljudi pod ruševinama. U školi su bili žene, djeca i starci, rekli su dužnosnici.

Komunikacijske veze s Mariupoljom su nevjerojatno teške, stoga u ovom trenutku nije moguće potvrditi informaciju iz više izvora.

08:12 - Dva "teško traumatizirana" i pothranjena lava i dva tigra stigli su u subotu u utočište na sjeveru Nizozemske, potvrdila je nizozemska organizacija koja ih je preuzela na granici Ukrajine i Poljske.

"To su (...) dva mužjaka lava stari tri i jednu godinu, šestomjesečni mužjak tigra i petogodišnja tigrica", priopćila je udruga "Stichting Leeuw" na Facebooku, koja je preuzela životinje u petak navečer.

Životinje su "teško traumatizirane" i pothranjene, rekao je za AFP direktor organizacije Robert Kruijff, koji procjenjuje da možda nisu hranjene tjedan ili dva. "Četiri životinje prešle su težak put do Poljske u autobusu punom ukrajinskih životinja", rekao je.

07:49 - Ruske snage napredovale su dublje u Mariupolj. Uz zračno granatiranje, sada dolazi i do intenzivnih borbi na ulicama. Britanska vojska tvrdi da Rusija koristi strategiju iscrpljivanja kako bi zauzela Mariupolj. Gradonačelnik je rekao za BBC da ulične borbe ometaju i napore za spašavanje preživjelih zarobljenih ispod kazališta koje je granatirano u četvrtak.

Mariupolj je potpuno okružen ruskim trupama, a procjenjuje se da je u njemu oko 300.000 ljudi zarobljeno bez struje, vode ili grijanja.

- Nema više centra grada. Ne postoji ni mali komad zemlje u gradu koji nema znakova rata - rekao je gradonačelnik Vadym Boichenko.

Policajac iz Mariupolja kazao je da je lučki grad "izbrisan s lica zemlje" te je zamolio predsjednike Sjedinjenih Država i Francuske da njegovoj zemlji osiguraju moderni sustav protuzračne obrane.

U videoporuci s ulice pune ruševinama, policajac Michail Vershnin rekao je Joeu Bidenu i Emmanuelu Macronu da su obećali pomoć, "ali ono što smo dobili nije baš to" i pozvao ih je da spase civilno stanovništvo, prenosi ABC News.

- Umiru djeca i stariji. Grad je uništen i izbrisan je s lica zemlje - rekao je.

- Obećali ste da će biti pomoći, dajte nam tu pomoć. Biden, Macron, vi ste veliki vođe. Budite to do kraja - dodao je.

07:31 - Papa Franjo u subotu je neočekivano posjetio mlade ukrajinske izbjeglice koji se liječe u pedijatrijskoj bolnici u Rimu.

Devetnaest ukrajinske djece trenutno se liječi u dvije podružnice bolnice Bambino Gesu od raka, neuroloških stanja ili teških ratnih ozljeda uzrokovanih eksplozijama, priopćio je Vatikan. Od početka rata u bolnici je liječeno oko 50 djece iz Ukrajine.

"Krv i suze djece, patnja žena i muškaraca koji brane svoju zemlju ili bježe od bombardiranja potresaju našu savjest", rekao je Franjo u poruci okupljenima na Europskim katoličkim socijalnim danima u Slovačkoj u petak.

07:29 - Ukrajinske vlasti kažu da su uspjele evakuirati 71 dijete iz sirotišta u Sumiju, nakon višetjednog skrivanja u bunkeru.

Regionalni guverner Dmitro Živitski naveo je kako su djeca evakuirana kroz humanitarni koridor "prvom prilikom".

Riječ je o djeci koja nemaju roditelje, a većini je potrebna stalna liječnička pomoć. Kako je naveo guverner, neki su ostali pod brigom bolničkog osoblja.

Ruske trupe opkolile su grad na sjeveroistoku i ovaj tjedan je došlo do granatiranja.

07:23 - Jugoistočni grad Mariupolj pod opsadom je već nekoliko tjedana, ruski napadi su svakodnevni.

Zapovjednik ukrajinske vojske rekao je CNN-u da građani riskiraju živote svaki put kada izađu iz podzemnih bunkera. Ustvrdio je da se strateška luka suočava s najintenzivnijim borbama bilo gdje u zemlji.

Mariupoljsko kazalište, bombardirano prije nekoliko dana, gotovo je potpuno uništeno, a ispred njega se još uvijek vidi poruka ruskoj vojsci - natpis "djeca".

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Mariupolj

07:15 - Ukrajinska vojska kaže da su ruske snage tijekom subote bile uglavnom usredotočene na nadopunjavanje gubitaka i popravak oštećene opreme, umjesto na pokretanja novih ofenziva.

Također, optužuju Rusiju da je "namjerno stvorila uvjete za humanitarnu krizu" u područjima koja su njezine snage okupirale, prenosi BBC.

06:58 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja "teror koji će se pamtiti stoljećima koja dolaze".

U kasnonoćnom prijenosu, Zelenski je rekao da će opsada Mariupolja "ući u povijest odgovornosti za ratne zločine", prenosi Reuters.

- Učiniti ovo mirnom gradu je teror koji će se pamtiti stoljećima koji dolaze - naveo je i istaknuo važnost mirovnih pregovora s Rusijom, iako oni nisu "lagani i ugodni".

06:53 - Ruske trupe zaustavile su autobuse koji išli prema Mariupolju kako bi evakuirali stanovnike, piše The Kyiv Independent.

06:50 - Upozorenja o zračnim napadima oglasila su se u gotovo svim ukrajinskim regijama, navodi The Kyiv Independent.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region of Ukraine.



Sirens have been activated in the Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odesa oblasts.