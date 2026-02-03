Ubijen sin bivšeg libijskog vođe: Saif al-Islam Gaddafi likvidiran u vrtu

Saif al-Islam Gaddafi, sin bivšeg libijskog vođe Muammara Gaddafija, ubijen je u blizini Zintana u zapadnoj Libiji. Prema izvorima bliskim obitelji, četiri neidentificirane osobe upucale su ga u njegovom vrtu, nakon čega su brzo pobjegle. Incident se dogodio nakon sukoba koji su trajali od podneva, a okolnosti njegove smrti i identitet počinitelja i dalje ostaju nejasni. Njegov predstavnik u političkom dijalogu, Abdullah Othman, potvrdio je smrt i izjavio da je državni odvjetnik otvorio istragu. Libijski mediji izvijestili su da je atentat izveden nakon što su sigurnosne kamere onesposobljene, dok je Brigada 444 službeno negirala bilo kakvu umiješanost u ubojstvo.
Saif al-Islam rođen je 25. lipnja 1972. godine i odrastao je u prominentnoj, ali kontroverznoj obitelji Gaddafi. Nakon studija ekonomije na Univerzitetu u Beču i doktorata iz filozofije na London School of Economics, Saif se pozicionirao kao moderan i obrazovan član režima, često prikazivan kao reformator unutar Gaddafijevog sustava. Od 2000. godine igrao je ključnu ulogu u libijskim unutarnjim i međunarodnim poslovima, uprkos činjenici da nije imao službenu političku funkciju. Bio je poznat po vođenju pregovora s međunarodnim institucijama, Europskom unijom, Afrikom i stranim državama, pomažući u rješavanju sporova oko sankcija i Libije kao međunarodnog partnera.
Tijekom Revolucije 17. veljače 2011. Saif al-Islam postao je druga najistaknutija figura režima, javno braneći oca i kritizirajući revolucionare. Više se puta pojavljivao na libijskoj televiziji, nazivajući protivnike režima "agentima" i "izdajicama", dok je pokušavao osigurati međunarodnu legitimitet Gaddafijeve vlade. Njegova retorika i diplomatske inicijative bile su kontradiktorne: s jedne strane prikazivao se kao reformator i modernizator Libije, a s druge kao tvrdolinijski zagovornik očuvanja očeve moći.
Dana 19. studenog 2011. uhićen je zajedno s najmanje dva suputnika u pustinjskom području kod Ubarija, oko 200 km od Sabhe. Smješten je u zatvor u Zintanu, a Međunarodni kazneni sud (ICC) zatražio je njegovo izručenje zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom revolucije. Libija je odbila izručiti Saifa, a tijekom godina njegovo zatvorsko držanje bilo je predmet brojnih političkih pregovora i pokušaja njegovog oslobađanja ili uključivanja u politički dijalog.
Saif al-Islam Gaddafi ostao je kontroverzna, ali utjecajna figura u Libiji i međunarodnoj politici. Bio je prepoznat po diplomatskim sposobnostima, sposobnosti pregovaranja s međunarodnim partnerima i vođenju složenih političkih inicijativa, unatoč svom naslijeđu koje ga je povezivalo s represivnim režimom njegova oca. Njegova smrt označava kraj jedne ere libijske politike i zatvara dugogodišnje političko poglavlje u kojem je Gaddafi obitelj dominirala zemljom i međunarodnom scenom, ostavljajući dubok, složen i kontradiktoran trag u povijesti Libije.
Diktatorski režim, sustavno kontroliranje neposlušnih plemena kroz likvidacije, zastrašivanje i kolektivne kazne, te teško naslijeđe tradicije i nerazriješene prošlosti – sve je to, vrlo vjerojatno, dovelo do ovog ubojstva. U Libiji nasilje rijetko dolazi niotkuda. Ono ima pamćenje, dugu sjenku i jasnu logiku, koliko god se ona izvana činila nelogičnom ili okrutnom. Priča o “mirnom obiteljskom čovjeku, botaničaru, ubijenom u vlastitom vrtu” zvuči gotovo cinično u kontekstu libijske stvarnosti. Ma dajte. U društvu u kojem se moć desetljećima održavala likvidacijama, nestancima i porukama poslanima metkom, nitko tko nosi prezime Gaddafi ne može biti samo privatna osoba. Krvna linija nije detalj, nego presuda. Za mnoge, on nije bio Saif kao pojedinac, nego produžetak režima koji je lomio plemena, gazio protivnike i sijao strah.