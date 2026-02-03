FOTO Evo gdje je snimljen Mile Kekin nedugo nakon što ga je Plenković spomenuo na konferenciji za medije

Na konferenciji za medije premijer Andrej Plenković je odgovarajući na pitanje je li Vlada utjecala na repertoar pjesama Marka Perkovića Thompsona, između ostalog rekao:
Na konferenciji za medije premijer Andrej Plenković je odgovarajući na pitanje je li Vlada utjecala na repertoar pjesama Marka Perkovića Thompsona, između ostalog rekao:
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to".
"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to".
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Nedugo nakon ove izjave premijera, naši fotoreporteri snimili su Milu Kekina kako u društvu prijatelja ispija kavu na Ilici, nedaleko od Britanskog trga.
Nedugo nakon ove izjave premijera, naši fotoreporteri snimili su Milu Kekina kako u društvu prijatelja ispija kavu na Ilici, nedaleko od Britanskog trga.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Popularni glazbenik, koji je godinama bio frontmen grupe Hladno pivo, uživao je u popodnevnoj kavi i razgovoru s prijateljima.
Popularni glazbenik, koji je godinama bio frontmen grupe Hladno pivo, uživao je u popodnevnoj kavi i razgovoru s prijateljima.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Kekin je u braku sa saborskom zastupnicom Ivanom Kekin, a par je u studenom prošle godine proslavio 19. godišnjicu veze. Uz kompilaciju uspomena, Ivana je tada suprugu na društvenim mrežama posvetila dirljive riječi.
Kekin je u braku sa saborskom zastupnicom Ivanom Kekin, a par je u studenom prošle godine proslavio 19. godišnjicu veze. Uz kompilaciju uspomena, Ivana je tada suprugu na društvenim mrežama posvetila dirljive riječi.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
"19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam li ti rekla. Odmah sam znala da si moj čovjek. I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100!" napisala je Kekin u opisu videa u kojem njezin suprug na gitari svira pjesmu "Moj mali je opasan", uz vokalnu pratnju njihove kćerkice Miše.
"19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam li ti rekla. Odmah sam znala da si moj čovjek. I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100!" napisala je Kekin u opisu videa u kojem njezin suprug na gitari svira pjesmu "Moj mali je opasan", uz vokalnu pratnju njihove kćerkice Miše.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/