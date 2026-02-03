FOTO Evo gdje je snimljen Mile Kekin nedugo nakon što ga je Plenković spomenuo na konferenciji za medije

"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to".
Kekin je u braku sa saborskom zastupnicom Ivanom Kekin, a par je u studenom prošle godine proslavio 19. godišnjicu veze. Uz kompilaciju uspomena, Ivana je tada suprugu na društvenim mrežama posvetila dirljive riječi.
"19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam li ti rekla. Odmah sam znala da si moj čovjek. I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100!" napisala je Kekin u opisu videa u kojem njezin suprug na gitari svira pjesmu "Moj mali je opasan", uz vokalnu pratnju njihove kćerkice Miše.