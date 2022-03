Slovačka počela razmještati proturaketni sustav Patriot

Proturaketni sustav Patriot počeo je stizati u Slovačku iz partnerskih zemalja NATO-a i njegovo razmještanje nastavit će se narednih dana, rekao je u nedjelju slovački ministar obrane.

Sustavom će upravljati njemački i nizozemski vojnici i u početku će biti raspoređen na zračnoj luci Sliač u središtu zemlje kako bi pridonio jačanju obrane istočnog krila NATO-a zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Sustav Patriot bit će dio nove NATO-ove borbene skupine u Slovačkoj, koja graniči s Ukrajinom.

"Sretan sam što mogu potvrditi da prve postrojbe zadužene za razmještanje sustava protuzračne obrane Patriot postupno stižu u Slovačku", objavio je ministar obrane Jaroslav Nad na Facebooku.

Sustav protuzračne obrane Patriot

Nad je rekao da će sustav Patriot biti nadopuna, a ne zamjena za sovjetski sustav S-300 koji Slovačka koristi.

"Sustav će privremeno biti raspoređen u zračnoj bazi Sliač, o drugim lokacijama se razgovara... tako da sigurnosni kišobran obuhvati najveći mogući dio slovačkog teritorija", rekao je.

Ministar je prošli tjedan rekao da je Slovačka spremna dati svoj sustav S-300 Ukrajini ako i kada dobije odgovarajuću zamjenu.

U nedjelju je ponovio da Slovačka traži zamjenu za S-300 zbog njegove starosti, performansi i ovisnosti o Rusiji.

Rusija je upozorila da se Ukrajini ne šalje napredne sustave za protuzračnu obranu i zaprijetila da bi mogla napasti skladišta oružja poslanog sa Zapada.

