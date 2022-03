Svijet u strahu od ruske 'Mrtve ruke', Putinova izjava iz 2011. o uništenju svijeta danas još više brine

Od prvog dana ruske invazije na Ukrajinu cijeli svijet s posebnom pažnjom promatra svaki potez ruskog predsjednika Vladimira Putina. Vojni analitičari od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. veljače upozoravaju na termobarične rakete koje ruske snage imaju, kao jedno od najjačih oružja.

Termobarično oružje ne koristi konvencionalno streljivo, umjesto toga, napunjeno je visokotlačnim eksplozivom i usisava kisik iz okoliša kako bi stvorilo iznimno snažnu eksploziju i val tlaka. Može izbrisati cijele gradske blokove, a oni koji se nađu blizu udara jednostavno ispare.

Takvo oružje zabranjeno je Ženevskom konvencijom, no brojne su konvencije u ratovima prekršene, a budući da je Rusija nuklearna sila, ponovno se otvorila tema nuklearnog sustava, odnosnog ruskog atomskog sustava nuklearne odmazde 'Perimetar'. Radi se o sustavu koji je razvijen u SSSR-u, a koji može samostalno, bez ljudske naredbe, lansirati stotine bojevih glava, prenosi 24 sata.

Stvoren je kako bi tadašnji SSSR mogao automatski odgovoriti na napad, čak i ako su u napadu stradali svi koji ga mogu aktivirati. Na zapadu se ovaj sustav naziva i 'Mrtva ruka'.

Koliko je opasna 'Mrtva ruka'?

Jednom kada se sustav pokrene, on može aktivirati cijeli nuklearni arsenal Rusije.

Sustav čine rakete i radari koji se nalaze na teritoriju Rusije, ali i sateliti koji prikupljaju podatke iz svemira.

Iako Sovjetski Savez nikada nije priznao da takav sustav postoji, Sergej Karakajev, general pukovnik Rusije priznao je to 2011. godine ruskim novinarima.

U istom su periodu novinari pitali i Vladimira Putina može li sustav uništiti SAD za pola sata.

Kratko je razmislio pa rekao:

- Zapravo, i brže.

Karakajev je rekao da je Putin u pravu, no istaknuo kako vjeruje da neće za time biti potrebe, no to je rekao 2011.