Ove bi države po Trumpu trebale ratovati protiv Putinove Rusije

Ukrajina je sa zapadnim partnerima dogovorila kako će na svako rusko kršenje budućeg primirja slijediti koordinirani vojni odgovor europskih i američkih snaga, navodi Financial Times, koji citira izvore upoznate s razgovorima na kojima je ovo dogovoreno. Londonske novine navode kako su o planu u nekoliko navrata u prosincu i siječnju razgovarali ukrajinski, europski i američki dužnosnici te je zaključeno kako će se na rusko kršenje primirja odgovarati vatrom s više razina, i to unutar 24 sata.



Sve bi počelo diplomatskim upozorenjem, a onda i odgovorom ukrajinske vojske. Ako bi se neprijateljstva i nakon toga nastavila, krenulo bi se s drugom razinom, u kojoj bi se koristile snage "koalicije voljnih" koja uključuje članice EU i Veliku Britaniju, Norvešku, Island i Tursku, navode novine. Nakon toga, ako bi se radilo o ozbiljnijem napadu ruskih snaga, unutar 72 sata uključile bi se i američke snage. Plan, međutim, ima jednu slabost, a to je da Rusija najprije mora pristati na primirje. A ne izgleda da razmišljanje ruskog čelništva ide u tom smjeru, odnosno Rusi vjeruju da pobjeđuju u Ukrajini.