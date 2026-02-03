Naši Portali
VOJNI ODGOVOR U ROKU 24 SATA

Ove bi države po Trumpu trebale ratovati protiv Putinove Rusije

Autor
Zoran Vitas
03.02.2026.
u 20:09

Plan ima jednu slabost, a to je da Rusija najprije mora pristati na primirje. No razmišljanje Rusa ne ide u tom smjeru – oni vjeruju da u Ukrajini pobjeđuju

Ukrajina je sa zapadnim partnerima dogovorila kako će na svako rusko kršenje budućeg primirja slijediti koordinirani vojni odgovor europskih i američkih snaga, navodi Financial Times, koji citira izvore upoznate s razgovorima na kojima je ovo dogovoreno. Londonske novine navode kako su o planu u nekoliko navrata u prosincu i siječnju razgovarali ukrajinski, europski i američki dužnosnici te je zaključeno kako će se na rusko kršenje primirja odgovarati vatrom s više razina, i to unutar 24 sata.

Sve bi počelo diplomatskim upozorenjem, a onda i odgovorom ukrajinske vojske. Ako bi se neprijateljstva i nakon toga nastavila, krenulo bi se s drugom razinom, u kojoj bi se koristile snage "koalicije voljnih" koja uključuje članice EU i Veliku Britaniju, Norvešku, Island i Tursku, navode novine. Nakon toga, ako bi se radilo o ozbiljnijem napadu ruskih snaga, unutar 72 sata uključile bi se i američke snage. Plan, međutim, ima jednu slabost, a to je da Rusija najprije mora pristati na primirje. A ne izgleda da razmišljanje ruskog čelništva ide u tom smjeru, odnosno Rusi vjeruju da pobjeđuju u Ukrajini.

Ključne riječi
sigurnosne garancije Zelenski Putin Trump Rusija Ukrajina

Komentara 9

Pogledaj Sve
22
224
21:21 03.02.2026.

kimi.... Imao je sreće da su ga Rusi zarobili! A vi inače zarobljenika ne puštate, kao ni one koje zateknete u bolničkim krevetima.....Ma dobro omaklo ti se, nisi mogao zadržati koncentraciju......

Avatar Kockasti
Kockasti
20:39 03.02.2026.

Je li to Rusija kapitulirala? Ne pitam za susjeda nego dobrog jarana

Avatar horuk
horuk
20:15 03.02.2026.

Dobra slika. Samo tko prati događaje na bojištu zna da ruski vojnici ni približno ne izgledaju kao zapadnjački komandosi. Već kao jadnici, neuredni i loše opremljeni koje zapovjednici neljudskom silom tjeraju naprijed. Kod nijh ne postoji "idemo" kod njih je samo "naprijed!".

