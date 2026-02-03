Ukrajina je sa zapadnim partnerima dogovorila kako će na svako rusko kršenje budućeg primirja slijediti koordinirani vojni odgovor europskih i američkih snaga, navodi Financial Times, koji citira izvore upoznate s razgovorima na kojima je ovo dogovoreno. Londonske novine navode kako su o planu u nekoliko navrata u prosincu i siječnju razgovarali ukrajinski, europski i američki dužnosnici te je zaključeno kako će se na rusko kršenje primirja odgovarati vatrom s više razina, i to unutar 24 sata.
Sve bi počelo diplomatskim upozorenjem, a onda i odgovorom ukrajinske vojske. Ako bi se neprijateljstva i nakon toga nastavila, krenulo bi se s drugom razinom, u kojoj bi se koristile snage "koalicije voljnih" koja uključuje članice EU i Veliku Britaniju, Norvešku, Island i Tursku, navode novine. Nakon toga, ako bi se radilo o ozbiljnijem napadu ruskih snaga, unutar 72 sata uključile bi se i američke snage. Plan, međutim, ima jednu slabost, a to je da Rusija najprije mora pristati na primirje. A ne izgleda da razmišljanje ruskog čelništva ide u tom smjeru, odnosno Rusi vjeruju da pobjeđuju u Ukrajini.
Ove bi države po Trumpu trebale ratovati protiv Putinove Rusije
Je li to Rusija kapitulirala? Ne pitam za susjeda nego dobrog jarana
Dobra slika. Samo tko prati događaje na bojištu zna da ruski vojnici ni približno ne izgledaju kao zapadnjački komandosi. Već kao jadnici, neuredni i loše opremljeni koje zapovjednici neljudskom silom tjeraju naprijed. Kod nijh ne postoji "idemo" kod njih je samo "naprijed!".
kimi.... Imao je sreće da su ga Rusi zarobili! A vi inače zarobljenika ne puštate, kao ni one koje zateknete u bolničkim krevetima.....Ma dobro omaklo ti se, nisi mogao zadržati koncentraciju......