REPORTAŽA IZ VARŠAVE

Poljska je postala moćna država o kojoj sada ovisi EU: 'Tajna uspjeha? Nismo bili kao Hrvati'

Naš reporter Juraj Filipović nakon povratka iz Ukrajine boravio je u Poljskoj - zemlji koja granicu dijeli s Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom. Njezin geostrateški položaj u kontekstu rata u Ukrajini strahovito je važan za budućnost Europe. No, Poljska ne bi bila spremna za ratno stanje i prihvat izbjeglica da u posljednja dva desetljeća nije postala moćna država sa snažnom ekonomijom, visokim standardom, demografskim plusom i opremljenom vojskom. Do jučer je Zapad govorio da su Poljaci ekstremni katolici i desničari koji su antieuropski raspoloženi. No, koliko tu ima istine i u čemu je tajna njihovog ekonomskog booma?