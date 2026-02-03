Naša pjevačica iskreno: 'Trenutačno skoro pa živim u autu'

Pjevačica Nika Antolos, poznata po svojoj iskrenosti na društvenim mrežama, ponovno je dirnula svoje pratitelje objavom u kojoj je suprotstavila svoju dinamičnu sadašnjost s teškim zdravstvenim izazovima iz prošlosti. Uz ležernu fotografiju snimljenu u prolazu, vjerojatno između brojnih obaveza koje su joj ispunile dan, pjevačica je podijelila duboko promišljanje o životnom tempu. "Trenutno skoro pa živim u autu, non stop je nešto... I Bogu hvala", započela je svoju ispovijest.

Upravo ta zahvalnost na kaosu modernog života dobiva puno značenje u nastavku, gdje se Nika prisjeća najmračnijeg razdoblja svoje borbe s multiplom sklerozom. "Jer kad sjetim se neurologije i kortića, neposlušnih nogu, bolova, glave pomućene, svi mi sastanci i poslovi sjedaju k'o med", napisala je, slikovito opisujući kako joj sjećanje na bolest daje snagu da cijeni svaki, pa i najnaporniji dan. Podsjetimo, pjevačica godinama otvoreno govori o svojoj dijagnozi, a početkom 2025. godine podijelila je sretnu vijest da je već nekoliko godina bez simptoma, što njezinoj poruci daje još veću težinu.

Njezin trenutni "život u autu" nije samo fraza, već stvarni odraz velikog karijernog zaokreta koji je napravila prošle godine. Nakon više od godinu dana rada kao voditeljica na Happy FM-u, Nika je u travnju 2025. odlučila napustiti radio kako bi se posvetila novim strastima koje je pretvorila u posao. Njezina odluka da postane instruktorica pilatesa na reformerima izravno je povezana s brigom za vlastito tijelo i zdravlje,

Osim osobnog osvrta, Nikina objava nosi i univerzalnu poruku o važnosti zahvalnosti. "Molim vas ne dajte da vam je ukradu lažnim ciljevima koje nikad nitko zapravo ne dohvati", apelirala je na svoje pratitelje, upozoravajući na zamke modernog društva koje nas neprestano tjera da težimo nečemu višem, zaboravljajući cijeniti ono što imamo. Njezina metafora o penjanju kroz život posebno je dojmljiva: "Penji se ti ljube, samo ne propusti sve trešnje i poglede s ovih svojih visina." Time je na poetičan način podsjetila sve da je važno uživati u putovanju, a ne samo juriti prema cilju. Ta iskrenost i ranjivost duboko su odjeknule, a ispod objave su se zaredali komentari podrške, ispunjeni srcima i riječima ohrabrenja, potvrđujući da je njezina poruka pronašla put do mnogih.