Odvjetnik suspendiranog šefa granične policije: 'Ne bi on uzeo ni jedan euro, šokiran je optužbama'

Načelnik Postaje granične policije Bajakovo, koji je na poziciji bio posljednjih 14 godina, suspediran je zbog sumnje u zlouporabu položaja i krivotvorenje službene dokumentacije, a protiv njega se provodi istraga u suradnji policije i USKOK-a. Sumnja se da je Luka Domaćinović lažno prikazivao prekovremeni rad kako bi ostvario veću plaću i dodatne slobodne dane, čime je navodno pribavio protupravnu imovinsku korist od gotovo 4.000 eura.

Odvjetnik osumnjičenog policajca Davor Ćavar izjavio je za RTL kako USKOK nije zatražio istražni zatvor jer "nije bilo zakonske osnove". "Nije postala opasnost od utjecaja na svjedoke, a ni opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer je branjenik privremeno udaljen iz službe", dodao je. Rekao je i da su u USKOK-u bili "oko 45 minuta do sat vremena". Ćavar je istaknuo da se osumnjičeni "aktivno branio i u cijelosti porekao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret", dodavši da je tijekom ispitivanja u USKOK-u bio "šokiran onime što mu se stavlja na teret". Naglasio je kako je riječ o "dugogodišnjem uzornom policijskom službeniku i ratnom veteranu, višestruko odlikovanom u Domovinskom ratu, koji se nikada ne bi ogriješio o pravila službe", te odbacio navode o protupravnoj koristi od oko 4.000 eura.

"Ne bi uzeo ni jedan euro, a kamoli četiri tisuće. I to mu je previše. Ne bi uzeo ništa", rekao je odvjetnik. "Radi se o neobičnoj situaciji, mislim da se radi o metodološkom problemu, a ne pravu. USKOK je danas donio rješenje o provođenju istrage, provest će se određene radnje. Nakon toga donijet će odluku o nastavku kaznenog postupka", naveo je Ćavar, te na pitanje o strategiji obrane odgovorio da će se nastaviti aktivno braniti kao i do sada.