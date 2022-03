Ukrajinci više nemaju pristup Azovskom moru; Zelenski: Razgovori o miru su jedina šansa da Rusija smanji štetu

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 24. dan. Do kraja petka je gotovo dva milijuna izbjeglica iz Ukrajine ušlo u Poljsku. Pregovori ruske i ukrajinske strane i dalje se odvijaju, a ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru je kazao njemačkom kancelaru Olafu Scholzu kako ''Kijev pokušava odugovlačiti s pregovorima''.

Ruske snage i dalje napadaju ukrajinske gradove. Dan ranije ispaljeni su projektili blizu zračne luke kod Lavova u kojem se tisuće izbjeglica skrivaju od sukoba, a nekoliko je i poginulih u ruskom napadu na vojarne u Nikolajevu.

Ključni događaji

TIJEK DOGAĐAJA

01:52 Ukrajinske oružane snage objavile su kako su Rusi privremeno uspjeli odsjeći Ukrajince od Azovskog mora.

''Okupatori su djelomično uspjeli u operativnom području Donjecka. Privremeno su Ukrajini uskratili pristup Azovskom moru'', navode u priopćenju.

''Neprijatelj pokušava nadoknaditi neuspjehe na kopnu putem raketnih i bombaških napada, koristeći i visokoprecizno oružje, kao i neselektivno bombardiranje'', dodaju.

01:40 Čelnik regionalne uprave Harkiva Oleg Sinjegubov objavio je kako je zarobljeni gradonačelnik Velikoburlutske Viktor Tereščenko pušten na slobodu.

''Neprijatelj je oslobodio Tereščenka, upravo sam razgovarao s njim. On je u bolnici na liječenju. Dobar je čovjek koji čvrsto stoji iza svojih stanovnika i svog biračkog tijela. Ovo još jednom samo dokazuje da neprijatelj neće pobijediti i da nitko neće predati neprijatelju ni centimetar naše zemlje'', kazao je Sinjegubov.

01:20 Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u petak navečer u emisiji Prva tema kako je Srbija zbog rata u Ukrajini u teškoj poziciji.

- To nije samo politika, nego i ekonomija i ja tu vrstu zabrinutosti ne mogu sakriti čak i da hoću - kazao je, prenosi Kurir.rs.

Posljednja odluka Europskog vijeća ''vrlo je čudna'', kazao je.

- Tražimo rješenja. Danas su ljudi iz mog kabineta imali video-konferenciju s partnerima iz EU. To se ne tiče samo uvoza nafte, mi nemamo svoju naftu. Ovo se tiče mogućeg uvoza kemikalija koje su potrebne za rafineriju, a mi na to više nemamo pravo - poručio je Vučić. Više OVDJE.

00:27 Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski večeras se ponovno obratio javnosti te poručio kako su ''razgovori o miru i sigurnosti za Ukrajinu jedina šansa da Rusija smanji štetu zbog vlastitih grešaka''.

''Vrijeme je za okupljanje, vrijeme je za razgovor. Vrijeme je da se vrati teritorijalni integritet i pravda Ukrajine'', kazao je Zelenski.

''Inače će gubici Rusije biti takvi da nećete imati dovoljno ni nekoliko generacija da se uzdignete'', dodao je, a više možete pročitati OVDJE.

00:07 Američki vojni zrakoplov s četiri osobe srušio se u sjevernoj Norveškoj, rekli su Reutersu u petak iz Zajedničkog centra za koordinaciju spašavanja (JRCC).

Zrakoplov V-22 Osprey sudjelovao je u vojnoj vježbi NATO-a pod nazivom "Cold Response" kada je prijavljen njegov nestanak u 18,26 sati, priopćio je JRCC.

Zrakoplov je bio na vježbi i trebao sletjeti u 18 sati, uz loše vrijeme na tom području i uvjete koji su se pogoršavali. Više OVDJE.

00:03 Europska unija razmišlja o kreiranju fonda solidarnosti za Ukrajinu, najavio je to predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

''Fond bi omogućio pružanje kontinuirane potpore vlastima i za obnovu slobodne i demokratske Ukrajine jednom kad stanu napadi'', kazao je.

''Partneri bi doprinijeli fondu putem konferencija'', dodao je.

