Ratno pravo više ne postoji, civili su bez zaštite, ovo je moguće rješenje

Međunarodno pravo, osmišljeno kako bi se limitirala ratna šteta, naročito prema civilima, nalazi se pred pucanjem, govori studija pod imenom "War Watch" koju je izradio akademski centar Ženevska akademija za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Ta je akademska institucija sa sjedištem u Švicarskoj provela istraživanje 23 ratna sukoba u svijetu, i izradila ovu studiju koja je još jedan prilog za zaključak da je trenutačna era ratova nanijela ogromne štete za civile diljem svijeta.



Između ostalog, ženevska je institucija navela više od 18 tisuća ubijene djece u Gazi, sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini te rašireni zločin silovanja u Demokratskoj Republici Kongo, afričkoj zemlji koja se već godinama, zapravo desetljećima, suočava s različitim ratovima, između brojnih paravojski i država. Zaključak je studije da se u ratovima međunarodno humanitarno pravo toliko često krši da je došlo do prijelomne točke pucanja.