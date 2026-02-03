Naši Portali
NASILJE BEZ POSLJEDICA

Ratno pravo više ne postoji, civili su bez zaštite, ovo je moguće rješenje

Autor
Dino Brumec
03.02.2026.
u 18:30

Ratni zločini ponavljaju se zato što su prethodno počinjeni bili tolerirani. Naši potezi, ili izostanak poteza, odlučit će hoće li međunarodno humanitarno pravo naprosto nestati, rekao je glavni autor studije Stuart Casey-Maslen

Međunarodno pravo, osmišljeno kako bi se limitirala ratna šteta, naročito prema civilima, nalazi se pred pucanjem, govori studija pod imenom "War Watch" koju je izradio akademski centar Ženevska akademija za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Ta je akademska institucija sa sjedištem u Švicarskoj provela istraživanje 23 ratna sukoba u svijetu, i izradila ovu studiju koja je još jedan prilog za zaključak da je trenutačna era ratova nanijela ogromne štete za civile diljem svijeta.

Između ostalog, ženevska je institucija navela više od 18 tisuća ubijene djece u Gazi, sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini te rašireni zločin silovanja u Demokratskoj Republici Kongo, afričkoj zemlji koja se već godinama, zapravo desetljećima, suočava s različitim ratovima, između brojnih paravojski i država. Zaključak je studije da se u ratovima međunarodno humanitarno pravo toliko često krši da je došlo do prijelomne točke pucanja.

Ključne riječi
studija Ukrajina Gaza Nasilje rat

