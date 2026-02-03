Naši Portali
USKORO I PRVI LET

Pogledajte ovaj zrakoplov za američku mornaricu: Testirali su ga, a evo čemu služi

Autor
Danijel Prerad
03.02.2026.
u 22:50

Boeing je inače posljednjih godina radio na isporuci devet predprodukcijskih Stingraya, od kojih će se pet koristiti za ispitivanja zamora i druga statička ispitivanja

Prvi proizvodni reprezentativni bespilotni zrakoplov-tanker MQ-25 Stingray za američku mornaricu završio je svoj prvi test taksiranja malom brzinom. Proizvođači su izjavili da sada ciljaju na prvi let ove bespilotne letjelice početkom ove godine, nakon što je propustila samonametnuti rok za postizanje te prekretnice prije kraja 2025. godine. Test taksiranja održan je u Boeingovom pogonu na aerodromu MidAmerica, smještenom izvan St. Louisa u Missouriju, prema objavama na društvenim mrežama tvrtke i Naval Air Systems (NAVAIR). U događaju je sudjelovalo osoblje mornarice iz Air Test and Evaluation Squadron 23 (VX-23) i Air Test and Evaluation Squadron 24 (UX-24), od kojih je potonja posebno usmjerena na podršku razvoju bespilotnih zračnih sustava, prema NAVAIR-u. Ovo testiranje ključan je korak prema prvom letu.

Ključne riječi
boeing američka mornarica SAD zrakoplov MQ-25

