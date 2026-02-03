Unatoč dramatičnim okolnostima u kojima nam je prijetila ustavna kriza, blokada rada institucija, a na koncu skoro će godina dana kako nemamo predsjednika Vrhovnog suda, a i Ustavni sud radi u krnjem sastavu, bizarno je, premda nije iznenađujuće, što je organizacija dočeka brončanim rukometašima u metropoli isprovocirala tvrdnje o "državnom udaru", "protuustavnom zadiranju u prava lokalne samouprave", te je najavljena čak i inicijativa za ocjenu ustavnosti odluke Vlade da rukometašima organizira feštu s građanima.
Profesor Vedran Đulabić, inače predsjednik SDP-ova Savjeta za javnu upravu i politički sustav, izražava strahovanja da bi sutra Vlada mogla "u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti". Tvrdi da se radi o nevjerojatnom kršenju Ustava. Međutim, u Jutarnjem listu je i ustavnopravni stručnjak Matija Miloš ustvrdio da je zaključak Vlade opasan presedan, besmislica i grubo kršenje Ustavom zajamčenog prava na lokalnu samoupravu, a osporio je i pozivanje Vlade na Zakon o javnom okupljanju jer je on namijenjen isključivo građanima, a ne izvršnoj vlasti. Njemu je sporno i proglašavanje dočeka "nacionalnim interesom", ali to držimo notornim. I ustavna stručnjakinja profesorica Anita Blagojević smatra da odluka Vlade ide kontra prava na lokalnu samoupravu, dok u kontekstu pozivanja Vlade na Zakon o javnom okupljanju ističe zabranu poticanja na vjersku i nacionalnu mržnju te svaki oblik nesnošljivosti. Sugerirala je da se Grad Zagreb obrati Ustavnom sudu.
Ustavna stručnjakinja: 'Vlada nije napravila ništa što ne bi bilo u skladu s Ustavom'
Skupština Grada Zagreba ne može izravno tražiti od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti Zaključka vlade o organizaciji dočeka za rukometaše. Prethodno mora pokrenuti upravni spor, što je uvjet za tzv. komunalnu ustavnu tužbu – odgovorila je prof. Omejec
