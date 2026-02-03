Pucnjava u Zagrebu: Ranjen maloljetnik

"Jučer 2. veljače oko 23.15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici, na ulici, nekoliko osoba najprije se verbalno, a potom i tjelesno sukobilo. Tijekom sukoba, zasad nepoznati počinitelj iz vatrenog je oružja ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu", javlja zagrebačka policija.
Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
Kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti je u tijeku.
