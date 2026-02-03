Naši Portali
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Komentara 3
PET OSOBA OZLIJEĐENO

Pucnjava u Zagrebu: Ranjen maloljetnik

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 11:03

Kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti je u tijeku

"Jučer 2. veljače oko 23.15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici, na ulici, nekoliko osoba najprije se verbalno, a potom i tjelesno sukobilo. Tijekom sukoba, zasad nepoznati počinitelj iz vatrenog je oružja ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu", javlja zagrebačka policija.
 
Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
 
Kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti je u tijeku.

Peščenica pucnjava

Komentara 3

MA
marcellus
11:13 03.02.2026.

Brazilci s Peščenice

JM
JMN
11:11 03.02.2026.

Rio de Peščanero

NI
nindjago
11:24 03.02.2026.

Hvala Bogu da je djete živo

