Pucnjava u Zagrebu: Ranjen maloljetnik

Šteka vam matematika, fizika? Srednjoškolci iz MIOC-a potpuno besplatno daju instrukcije! Evo kome i kako im se javiti

– Velika vrijednost naših volontera je u tome što su svi oni, ne tako davno, bili u osnovnoj školi, da su se nalazili u istoj poziciji tih učenika kojima sada daju instrukcije. Ponekad su čak išli u iste osnovne škole u koje idu ti učenici, pa znaju točno što profesori traže, na što treba obratiti pažnju, što je njima bilo teško kada su bili u njihovim cipelama. Takvo iskustvo je nezamjenjivo – smatra Lucija