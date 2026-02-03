Naši Portali
OGLASIO SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Marko Perković Thompson poslao poruku nakon dočeka: Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 17:54

Na dočeku koji je održan jučer u čast rukometašima koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, Marko Perković Thompson održao je i govor prije nego je zapjevao s rukometašima i publikom

Nakon dočeka naših rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića, na društvenim mrežama oglasio se Marko Perković Thompson i napisao kako demantira neke informacije koje su se pojavile u javnosti.  "MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter. Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća. Naglašavamo da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim. Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa.", napisano je na njegovim društvenim mrežama.

Na dočeku koji je održan jučer u čast rukometašima koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, Marko Perković Thompson održao je i govor prije nego je zapjevao s rukometašima i publikom. - Čestitam od srce, tebi Ivane i svim igračima. Donijeli ste nam veliku radost i hvala vam na tome. Ja vas od milja zovem vitezovi, zovem vas hrvatskim vitezovima. Vi ste pokazali borbenost kao vitezovi, odlučnost kao vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi, i kad ste pobjeđivali, pobjeđivali ste kao vitezovi. I onda kad su neke sporedne stvari se događale oko vas, ponijeli ste te dostojanstveno, kao vitezovi. Zato vam, hrvatski vitezovi hvala - rekao je Thompson jučer zagrljen s kapetanom Martinovićem.

Publika pjeva s Thompsonom
Ključne riječi
showbiz Marko Perković Thompson

Komentara 21

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
18:15 03.02.2026.

Zato se milutinu masno plaća iako ga ne dojde gledat ni uža rodbina iz prnjavora

VA
VanjaPlank
18:16 03.02.2026.

Pa malopoznata Remi je pjevala za 17.000€ na novoj godini. Aktivizam se isplati

OS
osijek68
18:37 03.02.2026.

Cuj ove aktiviste u kometarima, Thompsona se forsira, Thompson polarizira drustvo blabla. Shvatite, Thompsona su zeljeli cuti sportasi, i drustvo nam plolariziraju lijevi aktivisti s njihovim financijerima koji zabranjuju pjevanje jednom branitelju i traze fas...e tamo gdje ih nema. Postajete previse arogantni pa pravite prevelike greske. Provalit ce vas i to malo ljudi koji glasaju za vas pa cete se opet sakriti u misju rupu

