DRAMA NA MORU

Amerikanci digli lovce i srušili iranski dron: 'Letio je blizu nosača Abraham Lincoln'

The USS Abraham Lincoln in San Diego, CA
MIKE BLAKE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.02.2026.
u 19:21

Prema navodima američkih vlasti, iranska bespilotna letjelica tipa Shahed-139 kretala se prema nosaču zrakoplova s „nejasnom namjerom“, zbog čega je američki borbeni zrakoplov F-35C reagirao i oborio letjelicu u samoobrani.

Američka vojska u utorak je oborila iransku bespilotnu letjelicu koja se približavala nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru, objavio je Reuters, pozivajući se na priopćenje Središnjeg zapovjedništva američke vojske. Prema navodima američkih vlasti, iranska bespilotna letjelica tipa Shahed-139 kretala se prema nosaču zrakoplova s „nejasnom namjerom“, zbog čega je američki borbeni zrakoplov F-35C reagirao i oborio letjelicu u samoobrani.

Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva, kapetan američke mornarice Tim Hawkins, izjavio je da je cilj akcije bio zaštita nosača zrakoplova i osoblja na njemu te da u incidentu nije bilo ozlijeđenih američkih vojnika niti materijalne štete. Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku, dok diplomatski kanali pokušavaju obnoviti nuklearne pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, moglo doći do ozbiljnih posljedica, s obzirom na pojačanu prisutnost američkih ratnih brodova u regiji.

Nosač zrakoplova Abraham Lincoln dio je šireg američkog vojnog raspoređivanja na Bliskom istoku, koje je uslijedilo nakon nasilnog gušenja protuvladinih prosvjeda u Iranu prošlog mjeseca, najsmrtonosnijih od revolucije 1979. godine, navodi Reuters.

Istoga dana zabilježen je i drugi sigurnosni incident. Prema informacijama američke vojske, snage Iranske revolucionarne garde u Hormuškom tjesnacu približile su se trgovačkom brodu pod američkom zastavom, uz potporu bespilotne letjelice, te zaprijetile njegovim zauzimanjem. Američke vlasti ističu da pažljivo prate situaciju u regiji, dok napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke.

Ključne riječi
Iran dron SAD

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
20:02 03.02.2026.

Arapsko more? Nikad čuo za taj pojam.

DU
Dubokogrlo
21:11 03.02.2026.

kad god pocne velika svjetska pretnja hrvatska se stavi na stranu trenutacno jaceg.

GN
GNKDZ1986
19:50 03.02.2026.

Opet će iranci u mišje rupe očito.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

