Amerikanci digli lovce i srušili iranski dron: 'Letio je blizu nosača Abraham Lincoln'

Američka vojska u utorak je oborila iransku bespilotnu letjelicu koja se približavala nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru, objavio je Reuters, pozivajući se na priopćenje Središnjeg zapovjedništva američke vojske. Prema navodima američkih vlasti, iranska bespilotna letjelica tipa Shahed-139 kretala se prema nosaču zrakoplova s „nejasnom namjerom“, zbog čega je američki borbeni zrakoplov F-35C reagirao i oborio letjelicu u samoobrani.

Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva, kapetan američke mornarice Tim Hawkins, izjavio je da je cilj akcije bio zaštita nosača zrakoplova i osoblja na njemu te da u incidentu nije bilo ozlijeđenih američkih vojnika niti materijalne štete. Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku, dok diplomatski kanali pokušavaju obnoviti nuklearne pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, moglo doći do ozbiljnih posljedica, s obzirom na pojačanu prisutnost američkih ratnih brodova u regiji.

Nosač zrakoplova Abraham Lincoln dio je šireg američkog vojnog raspoređivanja na Bliskom istoku, koje je uslijedilo nakon nasilnog gušenja protuvladinih prosvjeda u Iranu prošlog mjeseca, najsmrtonosnijih od revolucije 1979. godine, navodi Reuters.

Istoga dana zabilježen je i drugi sigurnosni incident. Prema informacijama američke vojske, snage Iranske revolucionarne garde u Hormuškom tjesnacu približile su se trgovačkom brodu pod američkom zastavom, uz potporu bespilotne letjelice, te zaprijetile njegovim zauzimanjem. Američke vlasti ističu da pažljivo prate situaciju u regiji, dok napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke.