Poslušaj
TEHNOLOŠKE INOVACIJE

Hologrami, umjetni organi, osobni roboti i digitalni blizanci čekaju nas u bliskoj budućnosti

ilustracija
Autor
Ivica Beti
03.02.2026.
u 19:09

Izdvojili smo deset stvari i tehnologija koje bi, prema novoobjavljenim znanstvenim radovima, člancima, analizama i esejima znanstvenika, mogle olakšati život ljudima u "bliskoj budućnosti"

Iz Svjetskog ekonomskog foruma postavili su 2020. vlasnicima tehnoloških tvrtki pitanje kako će tehnologija promijeniti svijet u sljedećih pet godina. Evo nekih njihovih predviđanja. Inteligentni algoritmi omogućit će proizvodnim linijama stalnu optimizaciju prema višim razinama proizvodnje i kvalitete proizvoda, smanjujući ukupni otpad u proizvodnji do 50 posto, a kao rezultat toga, kupci će uživati u proizvodima više kvalitete, proizvedenim brže uz niže troškove za novčanike i bezbolnije za okoliš. Uvođenje 5G mreže omogućit će uvođenje robota koji sami voze, rak će se liječiti kao i svaki kronični zdravstveni problem, a s napretkom u ranom probiru i liječenju, više neće izazivati toliki strah među ljudima.

Ključne riječi
inovacije tehnologije Umjetna inteligancija

