Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'ZID PROTIV DRONOVA'

Zaštita zračnog prostora: Članica NATO-a kreće u projekt vrijedan 3,5 milijarde eura

FILE PHOTO: Polish soldiers patrol the Polish-Belarusian border
Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
03.02.2026.
u 10:45

Varšava ukupno namjerava potrošiti oko 250 milijardi zlota (oko 58 milijardi eura) na jačanje protuzračne obrane

Nakon upada dronova u Poljsku prošle godine, članica NATO-a krenula je u dodatno jačanje svoje obrane i sigurnosti zračnog prostora. Ministarstvo nacionalne obrane Poljske krajem siječnja potpisalo je ugovor s konzorcijem koji čine norveška tvrtka Kongsberg Defence & Aerospace i poljska državna obrambena grupa PGZ za nabavu "zida protiv dronova", odnosno sustava protiv bespilotnih letjelica. Ugovor otvara put razvoju protudronskog sustava "San" čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi zlota (oko 3,5 milijarde eura). Prve isporuke komponenata sustava trebale bi započeti ove godine.

"Noć 9. na 10. rujna 2025., kada je naš zračni prostor narušen, kada su se ruske bespilotne letjelice prvi put pojavile iznad teritorija NATO-a, bila je prekretnica. Bio je to trenutak kada smo se svi zapitali što još možemo učiniti. Istraživanje ove opreme trajalo je mnogo mjeseci: integracija, spajanje svih elemenata u jedan dobro funkcionirajući sustav", istaknuo je Władysław Kosiniak-Kamysz, ministar obrane, te sustav "San" opisao je kao opsežan i višeslojan.

Nabava potvrđuje poziciju Poljske kao regionalnog središta za inovacije u protudronskoj tehnologiji i jača poziciju Kongsberga kao jednog od vodećih europskih pružatelja protudronskih rješenja, rekao je Eirik Lie, predsjednik tvrtke Kongsberg Defence & Aerospace. Poljski premijer Donald Tusk rekao da, nakon ruskog napada na Ukrajinu, Poljska nastoji ojačati vojnu suradnju s baltičkim državama i skandinavskim zemljama. Iz PGZ-a su naveli kako se očekuje da će isporuka sustava biti završena 24 mjeseca nakon potpisivanja ugovora.

Kosiniak-Kamysz rekao je da Varšava ukupno namjerava potrošiti oko 250 milijardi zlota (oko 58 milijardi eura) na jačanje protuzračne obrane. Uzimajući u obzir sva ulaganja, vojni izdaci mogli bi ove godine dosegnuti više od 4,8 posto poljskog bruto domaćeg proizvoda.
Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
Ključne riječi
dronovi obrana Poljska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!