Zaštita zračnog prostora: Članica NATO-a kreće u projekt vrijedan 3,5 milijarde eura

Nakon upada dronova u Poljsku prošle godine, članica NATO-a krenula je u dodatno jačanje svoje obrane i sigurnosti zračnog prostora. Ministarstvo nacionalne obrane Poljske krajem siječnja potpisalo je ugovor s konzorcijem koji čine norveška tvrtka Kongsberg Defence & Aerospace i poljska državna obrambena grupa PGZ za nabavu "zida protiv dronova", odnosno sustava protiv bespilotnih letjelica. Ugovor otvara put razvoju protudronskog sustava "San" čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi zlota (oko 3,5 milijarde eura). Prve isporuke komponenata sustava trebale bi započeti ove godine.

"Noć 9. na 10. rujna 2025., kada je naš zračni prostor narušen, kada su se ruske bespilotne letjelice prvi put pojavile iznad teritorija NATO-a, bila je prekretnica. Bio je to trenutak kada smo se svi zapitali što još možemo učiniti. Istraživanje ove opreme trajalo je mnogo mjeseci: integracija, spajanje svih elemenata u jedan dobro funkcionirajući sustav", istaknuo je Władysław Kosiniak-Kamysz, ministar obrane, te sustav "San" opisao je kao opsežan i višeslojan.

Nabava potvrđuje poziciju Poljske kao regionalnog središta za inovacije u protudronskoj tehnologiji i jača poziciju Kongsberga kao jednog od vodećih europskih pružatelja protudronskih rješenja, rekao je Eirik Lie, predsjednik tvrtke Kongsberg Defence & Aerospace. Poljski premijer Donald Tusk rekao da, nakon ruskog napada na Ukrajinu, Poljska nastoji ojačati vojnu suradnju s baltičkim državama i skandinavskim zemljama. Iz PGZ-a su naveli kako se očekuje da će isporuka sustava biti završena 24 mjeseca nakon potpisivanja ugovora.

Kosiniak-Kamysz rekao je da Varšava ukupno namjerava potrošiti oko 250 milijardi zlota (oko 58 milijardi eura) na jačanje protuzračne obrane. Uzimajući u obzir sva ulaganja, vojni izdaci mogli bi ove godine dosegnuti više od 4,8 posto poljskog bruto domaćeg proizvoda.