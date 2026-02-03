Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MIGRACIJSKA POLITIKA BEZ STRATEGIJE

Veliki društveni problemi nastaju kada udio stranih doseljenika premaši 10% domicilnog stanovništva

Autor
Dijana Jurasić
03.02.2026.
u 22:28

Hrvatska se još ponaša kao Njemačka 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, koja je nove useljenike tretirala kao gostujuće radnike na privremenom boravku sve dok dva, tri desetljeća poslije nisu nastala geta u kojima doseljenici nisu znali njemački jezik

Otkako je Hrvatska 2021. ukinula kvote na uvoz radnika iz trećih zemalja i postala useljeničko-iseljenička država, učinjeni su zakonski iskoraci koji sprečavaju getoizaciju većeg broja stranih radnika u stambenim zgradama, ali pomaci su slabi u integraciji imigranata u hrvatsko društvo. Propagiranje samo patetičnih izjava o toleranciji, što neki rade bez svijesti o složenosti (i)migracijske politike, ne pomaže u integraciji doseljenika, to više što Hrvatska nema migracijsku politiku i u sklopu nje imigracijsku i integracijsku. Vidljivo je to u svakodnevnom životu jer građani se susreću s poštarima koji se muče s razvrstavanjem pošte u sandučiće jer ne poznaju latinično pismo, ni hrvatski jezik, zatim s dostavljačima, s kojima komunikacija započinje i završava s „dobar dan“, s prodavačima i konobarima koji se pokušavaju u trgovinama ili ugostiteljskim objektima sporazumjeti na engleskom jeziku.

Ključne riječi
strani radnici integracija imigranti

Komentara 6

Pogledaj Sve
GL
globalsolutions
22:33 03.02.2026.

Geto jedino i ima smisla uz ovakvo forsanje istočnjaka dok naši neradnici primaju socijalu i troše ju po kockarnicama.

MA
Marko1337
23:06 03.02.2026.

To je nažalost naša budućnost, a bolje Nepalci nego Arapi. Ne trebamo tražiti krivca, jer svi smo krivi, naš hedonizam, komocija, feminizam gdje je ženama sve važnije nego djeca-najveća stvar i dostignuće jedne žene da rodi i odgaja djecu, jedinoo što iza nje ostaje

CA
Carabit
23:05 03.02.2026.

Daleko su veci problemi sa migrantima i njihovom integracijom nego njihova pomoc pri nedostaku radne snage. Prvo zaustavit iseljavanje domacih. To je stvar politicara kako zadrzat domaceg radnika. Taman da i drzava stimulise 20-30% vecu platu bilo bi isplativo za Hrvatsku jer bi novac ostao tu. Ako vec mora uvoz radne snage, onda ima u susjestvu bivsih jugoslovenskih rebulika radnika koji bi htjeli posteno radit, a kulturoloski nisu tako razliciti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!