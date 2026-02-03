Veliki društveni problemi nastaju kada udio stranih doseljenika premaši 10% domicilnog stanovništva

Otkako je Hrvatska 2021. ukinula kvote na uvoz radnika iz trećih zemalja i postala useljeničko-iseljenička država, učinjeni su zakonski iskoraci koji sprečavaju getoizaciju većeg broja stranih radnika u stambenim zgradama, ali pomaci su slabi u integraciji imigranata u hrvatsko društvo. Propagiranje samo patetičnih izjava o toleranciji, što neki rade bez svijesti o složenosti (i)migracijske politike, ne pomaže u integraciji doseljenika, to više što Hrvatska nema migracijsku politiku i u sklopu nje imigracijsku i integracijsku. Vidljivo je to u svakodnevnom životu jer građani se susreću s poštarima koji se muče s razvrstavanjem pošte u sandučiće jer ne poznaju latinično pismo, ni hrvatski jezik, zatim s dostavljačima, s kojima komunikacija započinje i završava s „dobar dan“, s prodavačima i konobarima koji se pokušavaju u trgovinama ili ugostiteljskim objektima sporazumjeti na engleskom jeziku.