Otkako je Hrvatska 2021. ukinula kvote na uvoz radnika iz trećih zemalja i postala useljeničko-iseljenička država, učinjeni su zakonski iskoraci koji sprečavaju getoizaciju većeg broja stranih radnika u stambenim zgradama, ali pomaci su slabi u integraciji imigranata u hrvatsko društvo. Propagiranje samo patetičnih izjava o toleranciji, što neki rade bez svijesti o složenosti (i)migracijske politike, ne pomaže u integraciji doseljenika, to više što Hrvatska nema migracijsku politiku i u sklopu nje imigracijsku i integracijsku. Vidljivo je to u svakodnevnom životu jer građani se susreću s poštarima koji se muče s razvrstavanjem pošte u sandučiće jer ne poznaju latinično pismo, ni hrvatski jezik, zatim s dostavljačima, s kojima komunikacija započinje i završava s „dobar dan“, s prodavačima i konobarima koji se pokušavaju u trgovinama ili ugostiteljskim objektima sporazumjeti na engleskom jeziku.
Veliki društveni problemi nastaju kada udio stranih doseljenika premaši 10% domicilnog stanovništva
Hrvatska se još ponaša kao Njemačka 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, koja je nove useljenike tretirala kao gostujuće radnike na privremenom boravku sve dok dva, tri desetljeća poslije nisu nastala geta u kojima doseljenici nisu znali njemački jezik
To je nažalost naša budućnost, a bolje Nepalci nego Arapi. Ne trebamo tražiti krivca, jer svi smo krivi, naš hedonizam, komocija, feminizam gdje je ženama sve važnije nego djeca-najveća stvar i dostignuće jedne žene da rodi i odgaja djecu, jedinoo što iza nje ostaje
Daleko su veci problemi sa migrantima i njihovom integracijom nego njihova pomoc pri nedostaku radne snage. Prvo zaustavit iseljavanje domacih. To je stvar politicara kako zadrzat domaceg radnika. Taman da i drzava stimulise 20-30% vecu platu bilo bi isplativo za Hrvatsku jer bi novac ostao tu. Ako vec mora uvoz radne snage, onda ima u susjestvu bivsih jugoslovenskih rebulika radnika koji bi htjeli posteno radit, a kulturoloski nisu tako razliciti.
Geto jedino i ima smisla uz ovakvo forsanje istočnjaka dok naši neradnici primaju socijalu i troše ju po kockarnicama.