Modrić se oglasio ispod objave i izazvao pravi kaos, napisao je samo dvije riječi

Nogometni svijet u Saudijskoj Arabiji potresao je jedan od najdramatičnijih transfera posljednjih godina. Karim Benzema, legendarni osvajač Zlatne lopte, nakon samo dvije i pol godine napustio je Al Ittihad i potpisao za najvećeg rivala, Al Hilal. Prelazak se dogodio u napetoj atmosferi, nakon što je Francuz navodno bojkotirao utakmice svog sada već bivšeg kluba, nezadovoljan ponuđenim uvjetima za produljenje ugovora. Odluka da karijeru nastavi u redovima ljutitog suparnika izazvala je bijes navijača Al Ittihada, ali i otvorila novo poglavlje u saudijskoj nogometnoj sagi, koja je dodatno zakomplicirala odnose među najvećim zvijezdama lige.

Ubrzo nakon što je Al Hilal na svojim društvenim mrežama ponosno objavio dolazak velikog pojačanja, ispod objave se pojavio komentar koji je privukao više pozornosti od samog transfera. Oglasio se Luka Modrić, Benzemin suigrač s kojim je jedanaest godina dijelio svlačionicu Real Madrida. Hrvatski maestro napisao je samo dvije riječi: "Novo poglavlje", dodavši emotikone snage, molitve i ljubavi. Njegova poruka podrške u samo nekoliko sati prikupila je desetke tisuća lajkova i stotine komentara, izazvavši pravu ludnicu među navijačima, posebno onima iz Saudijske Arabije.

Ova kratka interakcija podsjetnik je na neraskidivu vezu dvojice velikana koji su zajedno ispisali povijest. Modrić i Benzema bili su okosnica generacije Real Madrida koja je osvojila čak pet naslova Lige prvaka i brojne druge trofeje. Njihovo prijateljstvo, izgrađeno na terenu i izvan njega, ostalo je čvrsto i nakon što su im se profesionalni putevi razišli. Dok su navijači Reala s nostalgijom komentirali njihovo partnerstvo, navijači Al Hilala Modrićevu su poruku shvatili kao pozivnicu, zasuvši ga komentarima poput "Ti si sljedeći" i "Čekamo te da se pridružiš bratu".

Cijela situacija dodatno je zaoštrila ionako napete odnose u saudijskoj ligi. Kako prenose mediji, Benzemin transfer razbjesnio je Cristiana Ronalda, još jednu legendu Reala, koji je navodno u znak protesta odbio nastupiti za svoj Al Nassr. Portugalac je frustriran jer smatra da njegov klub, za razliku od rivala Al Hilala, ne ulaže dovoljno u pojačanja. Dok se njegov najveći rival pojačava igračima svjetske klase, Ronaldo osjeća da je njegov klub ostavljen po strani, što je potaknulo glasine o njegovu mogućem odlasku na ljeto.