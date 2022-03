Britanci objavili novu kartu ratišta u Ukrajini, evo dokud su stigli Rusi

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije podatke o stanju u Ukrajini, odnosno prodoru ruske vojske.

Tvrde da Moskva nije uspjela do sada postići planirane ciljeve te da su naišli na neočekivani otpor ukrajinskih snaga.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nlYID0sz7C



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ASfjrqC85o