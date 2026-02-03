VIDEO Cirkus u Saboru zbog glazbe, a onda je za govornicu stigao Paus: Pustio je jednu pjesmu s mobitela

Tisuće ljudi okupile su se u ponedjeljak popodne na Trgu bana Josipa Jelačića kako bi pozdravile brončane rukometaše. Podsjetimo, Grad Zagreb trebao je organizirati doček rukometaša, ali sve je otkazano s obzirom na to da su sportaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson. No, jučer prijepodne dogodio se novi preokret – Vlada je odlučila preuzeti organizaciju. Zbog toga se doček ipak održao, a Thompson je nastupio. Ta je tema postala dio prepirki i u Hrvatskome saboru, a navodno su se tijekom današnje sjednice i puštale Thompsonove pjesme.

"Ponovno, gospodine Radin, puštaju glazbu i vi to dopuštate, potpuno degradirajući ovaj dom u kojem mi pošteno radimo. Ovo je zaista dno", istaknula je zastupnica Draženka Polović. "Pet minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku", odlučio je potom Furio Radin, koji je predsjedao sjednicom, a iz sabornice se začuo uzvik: "To vam neće pomoći."

Nakon pauze, situaciju je komentirala i Urša Raukar Gamulin. Naime, ona kaže kako je glazbu, točnije pjesmu Marka Perkovića Thompsona, puštao Ante Deur. S obzirom na to, ona ističe kako je to još jedan pokazatelj da postoji "koalicija između Thompsona i HDZ-a." "Pokazuje strah i bijedu HDZ-a. Boje se, Zagreb nisu osvojili i neće nikada. Nećete ga osvojiti", navela je zastupnica.

Nedugo nakon toga, za govornicu je stigao Dalibor Paus. "Teško je nakon ove rasprave prebaciti se sada na neku drugu temu. Ali s obzirom na to da je ovdje netko zaista cijelo vrijeme puštao nekorektno glazbu, ja bih zaključio ovu raspravu glazbenim brojem", kazao je pa na mobitelu pustio pjesmu "Od Barbana do Vodnjana" koju izvode Gustafi. "Lipo je u Istri i nadam se da će tako i ostati. Nadam se da ćete svi zajedno nešto naučiti od nas u Istri", ustvrdio je Paus.

Dalibor Paus pustio pjesmu u Hrvatskom saboru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.