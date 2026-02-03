Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJE SUSJEDA

Evo što mediji u Srbiji, BiH i Sloveniji pišu o dočeku i Thompsonu: 'Zbog ovog mu neće biti dobro'

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/219
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.02.2026.
u 07:34

Regiionalni mediji raspisali su se o spektakularnom dočeku na glavnom zagrebačkog Trgu, ali i Marku Perkoviću Thompsonu oko kojeg su se lomila mnoga koplja

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

 "Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače", kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

"Mi smo ratnici i poput gladijatora smo", kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja sa Islanđanima. 

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo". Regiionalni mediji raspisali su se o spektakularnom dočeku na glavnom zagrebačkog Trgu, ali i Marku Perkoviću Thompsonu oko kojeg su se lomila mnoga koplja.

- Hrvatski rukometaši otkrili zašto vole Thompsona i poručili: Ako dogodine bude medalja, opet će on pjevati - navodi Klix.ba.

- (VIDEO) Rukometaši Hrvatske u transu uz Thompsona: "Herceg-Bosno..." - piše Oslobođenje. 

- THOMPSONU ZBOG OVOGA NIJE DOBRO: Pogledajte poruku koja se pojavila tokom njegovog nastupa na dočeku rukometaša! O ovome bruje svi - javlja Kurir misleći na poruku koja je osvanula na Trgu, a pisalo je 'Ujedinjeni protiv fašizma'. 

- Srbi su na nogama zbog 'orgijanja' po Zagrebu: "Ovo je revija mržnje prema Srbima" - piše SportSport.ba. 

- Zagreb slavi rukometaše, Thompson ponovno rasplamsava političke strast - objavili su iz slovenskog Dela.

Publika pjeva s Thompsonom
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet Zagreb Marko Perković Thompson

Komentara 8

Pogledaj Sve
PB
pb1520
08:34 03.02.2026.

Što kažu na Surinamu?

RF
rocco from barocco
07:54 03.02.2026.

Neka pati koga smeta!

IH
iron.hide.54966
08:18 03.02.2026.

Neke susjede smo pobijedili, neke nismo imalu priliku pobijediti, a neki se nisu ni kvalificirali na natjecanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!