Rukometni 'državni udar' već šteti, a još više bi mogao štetiti SDP-u

Tko bi rekao da će proslava rukometne medalje u metropoli isprovocirati ustavnopravno pitanje poštovanja lokalne samouprave. Bilo bi logično da je uloga Grada Zagreba u organizaciji takvog događaja od nacionalnog značaja isključivo da tehnički i logistički asistira sa svojim službama, sve o državnom trošku. Ali, kako je krenulo, odazove li se papa pozivu da posjeti Hrvatsku, u Zagrebu će biti dočekan samo ako Možemo to dopusti. Ispada da je Vlada u (ne)milosti gradske vlasti, koja ima pravo veta na okupljanja od nacionalnog interesa. Iako Zakon o javnom okupljanju propisuje u prvom članku "Svatko ima pravo na javno okupljanje", ispada da Vlada nije "svatko". Jer, predsjednik Milanović zaključio je kako je Vlada protuustavno organizirala proslavu rukometašima, dok je Hajdaš Dončić presudio da je to državni udar na lokalnu samoupravu. To su ozbiljne ocjene političara koji znaju o čemu govore.
Uz evidentan kontraefekt, fiksacija na zabranu Thompsona mogla bi sutra značiti da i desnica može izreći zabranu lijevim izvođačima jer se, recimo, zalaže za zabranu pobačaja
