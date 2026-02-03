Naši Portali
POD ISTRAGOM ZBOG POKUŠAJA UBOJSTVA

Učenik nožem napao profesoricu u školi na jugu Francuske

03.02.2026.
u 21:25

U trenutku napada u učionici su bila 22 učenika, ali nitko drugi nije ozlijeđen

Učenik na jugu Francuske nožem je u učionici napao profesoricu i teško je ozlijedio, objavilo je u utorak tužiteljstvo. Četrnaestogodišnjak je profesoricu ubo tri do četiri puta, nanijevši joj ozljede gornjeg dijela tijela, rekao je državni tužitelj u Toulonu Raphaël Balland. Incident se dogodio u mjestu Sanary-sur-Mer. Osoblje škole svladalo je dječaka na školskom igralištu nakon čega ga je privela policija. Pod istragom je zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Zasad nema dokaza o religijskom ili političkom motivu, rekao je Balland. Poznato je tek da je u posljednje vrijeme bilo napetosti s profesoricom te da je učenik očito zamjerio to što ga je prijavila. Tinejdžer otprije nije bio poznat pravosudnom sustavu niti je skretao pažnju nasilnim ponašanjem, dodao je Balland. Ipak, navodno je bilo napetosti unutar njegove obitelji.

U trenutku napada u učionici su bila 22 učenika, ali nitko drugi nije ozlijeđen. Francuski ministar obrazovanja Éduard Geffray najavio je da će odmah otputovati na mjesto događaja te je, kao i ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, izrazio suosjećanje s pogođenima. Televizijska postaja RTL izvijestila je da je napadnuta žena šezdesetogodišnja profesorica likovne kulture. Hospitalizirana je s ozljedama opasnim po život. Prema pisanju lista Le Parisien, četrnaestogodišnjak je prvo prijetio profesorici prije nego što ju je dvaput ubo u trbuh i jednom u ruku. Francuska je uvela provjere torbi na ulazima u škole prije otprilike godinu dana nakon niza napada nožem u školama i njihovoj blizini.

Strava na Črnomercu: Ženu ugurao u gepek, odvezao u šumu i pretukao
