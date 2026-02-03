Evo kakav referendum priprema Tomašević: 'Potpise će skupljati cijela oporba'

– Vlada nema pravo zadirati u lokalnu autonomiju, a na sljedećoj sjednici Skupštine, zakazanoj za 24. veljače, mi ćemo tražiti Ustavni sud da se oglasi o tome. A ako ne da odgovor u roku od 30 dana, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum, pa će građani odlučiti je li zadiranje Vlade u autonomiju lokalne samouprave ustavno ili nije. Mi ćemo i dalje braniti sve ustavne vrijednosti – rekao Tomašević.

Riječi su to koje je na konferenciji za medije danas kazao gradonačelnik Tomislav Tomašević, ljutit nakon što je doček rukometaša, s nastupom Marka Perkovića Thompsona, jučer održan na glavnom gradskom trgu unatoč tome što Grad Zagreb nije dao dozvolu za zauzimanje javne površine za taj događaj. Drugi je to put, dodao je, da se zadire u autonomiju lokalne samouprave, s tim da je prvi put do toga došlo tijekom postupka donošenja Generalnog urbanističkog plana te naknadnog donošenja Zakona o prostornom uređenju.

Referendumsko pitanje će biti, ako se održi referendum, vezano uz ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju. – Ovako kako je zakon izglasan, on oduzima pravo gradovima da upravljaju svojim prostorom. Ministarstvo može zaobići i reći što je javni interes i tako ići u korist nekim privatnim investitorima – objasnio je gradonačelnik.

Institut referendumskog pitanja jedan je od temeljnih oblika izravne demokracije, a biračima omogućuje neposredno odlučivanje o ključnim političkim pitanjima. Hrvatski sabor raspisat će referendum ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjim podacima nakon popisa stanovništva 2021. godine, ta brojka iznosi točno 368.867 birača. Odluka na referendumu donosi se većinom glasova birača koji su mu pristupili, a Ustav propisuje da je odluka donesena na referendumu obvezatna. Referendum može raspisati i predsjednik na prijedlog Vlade te uz supotpis predsjednika Vlade.

Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju, naravno, hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Glasovanje na državnom referendumu obavlja se u pravilu na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Ustavnost i zakonitost državnog referenduma nadzire Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske. Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.

Ostala pitanja oko referenduma propisuje Zakon o referendumu, pa ondje stoji i da nadležno tijelo državne vlasti, tijelo lokalne te opće i regionalne samouprave prije proteka roka od godine dana od dana referenduma nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu.