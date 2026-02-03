Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TVRDI DA SE ZADIRE U LOKALNU AUTONOMIJU

Evo kakav referendum priprema Tomašević: 'Potpise će skupljati cijela oporba'

Zagreb: Tomašević održao konferenciju o spornom dočeku brončanih rukometaša na Trgu
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
03.02.2026.
u 13:55

Hrvatski sabor raspisat će referendum ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjim podacima nakon popisa stanovništva 2021. godine, ta brojka iznosi točno 368.867 birača. Odluka na referendumu donosi se većinom glasova birača koji su mu pristupili.

– Vlada nema pravo zadirati u lokalnu autonomiju, a na sljedećoj sjednici Skupštine, zakazanoj za 24. veljače, mi ćemo tražiti Ustavni sud da se oglasi o tome. A ako ne da odgovor u roku od 30 dana, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum, pa će građani odlučiti je li zadiranje Vlade u autonomiju lokalne samouprave ustavno ili nije. Mi ćemo i dalje braniti sve ustavne vrijednosti – rekao Tomašević.

Riječi su to koje je na konferenciji za medije danas kazao gradonačelnik Tomislav Tomašević, ljutit nakon što je doček rukometaša, s nastupom Marka Perkovića Thompsona, jučer održan na glavnom gradskom trgu unatoč tome što Grad Zagreb nije dao dozvolu za zauzimanje javne površine za taj događaj. Drugi je to put, dodao je, da se zadire u autonomiju lokalne samouprave, s tim da je prvi put do toga došlo tijekom postupka donošenja Generalnog urbanističkog plana te naknadnog donošenja Zakona o prostornom uređenju. 

Referendumsko pitanje će biti, ako se održi referendum, vezano uz ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju. – Ovako kako je zakon izglasan, on oduzima pravo gradovima da upravljaju svojim prostorom. Ministarstvo može zaobići i reći što je javni interes i tako ići u korist nekim privatnim investitorima – objasnio je gradonačelnik. 

Institut referendumskog pitanja jedan je od temeljnih oblika izravne demokracije, a biračima omogućuje neposredno odlučivanje o ključnim političkim pitanjima. Hrvatski sabor raspisat će referendum ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjim podacima nakon popisa stanovništva 2021. godine, ta brojka iznosi točno 368.867 birača. Odluka na referendumu donosi se većinom glasova birača koji su mu pristupili, a Ustav propisuje da je odluka donesena na referendumu obvezatna. Referendum može raspisati i predsjednik na prijedlog Vlade te uz supotpis predsjednika Vlade. 

Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju, naravno, hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Glasovanje na državnom referendumu obavlja se u pravilu na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Ustavnost i zakonitost državnog referenduma nadzire Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske. Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja. 

Ostala pitanja oko referenduma propisuje Zakon o referendumu, pa ondje stoji i da nadležno tijelo državne vlasti, tijelo lokalne te opće i regionalne samouprave prije proteka roka od godine dana od dana referenduma nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu. 

Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb referendum

Komentara 32

Pogledaj Sve
JO
Joža
14:07 03.02.2026.

Hajde da i to vidimo

JE
Jegermeister
14:07 03.02.2026.

Oslobodili smo Hrvatsku od jugo-zločinaca, vrijeme je da se oslobodi i glavni grad Hrvatske od istih…

KU
kublajkhan
14:06 03.02.2026.

I je, vrijeme je za referendum, pravi je trenutak da vas maknemo iz glavnog grada svih Hrvata

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Skate Park Špansko
3
U GAJNICAMA

Na zapadu metropole buna zbog skate parka, Možemo: Projekt su izabrali sami građani

Možemo Zapad odgovorio je stanovnicima Gajnica kako i dalje smatraju da je skate park u Gajnicama projekt vrijedan pažnje. – Potreban je i poželjan, osobito jer su ga predložili građani, odabrali građani, a Vijeće Mjesnog odbora Gajnice i Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče podržali. Želimo razvoj urbane kulture i sporta u kvartu pa zato i ulažemo u obnovu Hakla na Taksiju, novu rasvjetu, novo zelenilo i skate park, koji će Gajnicama dati novi i kvalitetan sadržaj – napisali su.

Zagreb: Rita Bakić, srednjoškolka MIOC-a, voditeljica je udruge Zlatni zmaj
VOLONTERSKA MREŽA

Šteka vam matematika, fizika? Srednjoškolci iz MIOC-a potpuno besplatno daju instrukcije! Evo kome i kako im se javiti

– Velika vrijednost naših volontera je u tome što su svi oni, ne tako davno, bili u osnovnoj školi, da su se nalazili u istoj poziciji tih učenika kojima sada daju instrukcije. Ponekad su čak išli u iste osnovne škole u koje idu ti učenici, pa znaju točno što profesori traže, na što treba obratiti pažnju, što je njima bilo teško kada su bili u njihovim cipelama. Takvo iskustvo je nezamjenjivo – smatra Lucija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!