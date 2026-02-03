FOTO Tko je likvidirani sin Muamera Gadafija? Kamere ga uhvatile na tajnoj jahti u Hrvatskoj

Saif al-Islam Gaddafi, sin bivšeg libijskog diktatora Muammara Gaddafija, ubijen je, a p rema izvješćima libijskih medija i izvora bliskih obitelji, četiri nepoznate osobe upucale su ga u njegovom privatnom vrtu, nakon čega su pobjegle.
Foto: Balkis Press/ABACA
Saif al-Islam (rođen 25. lipnja 1972.) bio je dugo vremena viđen kao mogući nasljednik oca i jedna od najutjecajnijih figura libijskog režima prije 2011.
Foto: Balkis Press/ABACA
Studirao je ekonomiju u Beču i doktorirao filozofiju na London School of Economics, gdje se predstavljao kao obrazovan i moderan reformator.
Foto: Reuters/PIXSELL
Od 2000-ih aktivno je vodio pregovore s EU-om, SAD-om, afričkim zemljama i međunarodnim institucijama, pomažući u ukidanju sankcija i približavanju Libije Zapadu.
Foto: Balkis Press/ABACA
Tijekom revolucije 2011. postao je glasnogovornik režima, javno je branio oca, nazivao pobunjenike "izdajicama" i "agentima", ali istovremeno pokušavao održati sliku reformatora
Foto: Balkis Press/ABACA
Nakon pada režima i smrti Muammara Gaddafija, Saif je uhićen u studenome 2011. u pustinji blizu Ubarija, od strane milicije iz Zintana.
Foto: Balkis Press/ABACA
Proveo je godine u zatvoru u Zintanu, ICC ga je optužio za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, a 2015. osuđen je na smrt u odsutnosti u Tripoliju (kasnije je dobio amnestiju).
Foto: Balkis Press/ABACA
Ljeto 2009. Saif al-Islam Gaddafi ljetovao je u Hrvatskoj – točnije, njegova jahta uplovila je u dubrovačku Gradsku luku. Jahta se zove Blue Bay, registrirana je na Svetom Vincentu, a zanimljivo je da su posada i osiguranje prekrili ime jahte kako bi manje privlačila pažnju.
Foto: Grgo Jelavic/24sata
U zatvorenom dijelu Gruža dočekalo ga je pojačano osiguranje i hrvatska policija koja ga je pratila do aerodroma.
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Bilo je to vrijeme kad se Gaddafijeva obitelj još kretala relativno slobodno po Europi, a Saif je uživao u statusu "reformatora" i poslovnog čovjeka.
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto: Grgo Jelavic/24sata
