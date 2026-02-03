FOTO Tko je likvidirani sin Muamera Gadafija? Kamere ga uhvatile na tajnoj jahti u Hrvatskoj
Saif al-Islam Gaddafi, sin bivšeg libijskog diktatora Muammara Gaddafija, ubijen je, a p rema izvješćima libijskih medija i izvora bliskih obitelji, četiri nepoznate osobe upucale su ga u njegovom privatnom vrtu, nakon čega su pobjegle.
Ljeto 2009. Saif al-Islam Gaddafi ljetovao je u Hrvatskoj – točnije, njegova jahta uplovila je u dubrovačku Gradsku luku. Jahta se zove Blue Bay, registrirana je na Svetom Vincentu, a zanimljivo je da su posada i osiguranje prekrili ime jahte kako bi manje privlačila pažnju.