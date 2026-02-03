Naši Portali
'ARKTIČKA STRAŽA'

NATO počeo vojno planiranje za arktičku misiju u jeku spora oko Grenlanda

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
03.02.2026.
u 19:13

Nakon susreta s Trumpom u Davosu u siječnju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da su razgovarali o tome na koji bi način saveznici unutar NATO-a mogli zajednički raditi na osiguravanju arktičke sigurnosti

NATO je počeo vojno planiranje misije Arktička straža, rekao je u utorak glasnogovornik vojnog zapovjedništva saveza (SHAPE), u jeku napetosti između SAD-a i europskih saveznika oko Grenlanda. Opetovane izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da želi preuzeti Grenland, uz optužbe da europski saveznici nisu uspjeli adekvatno osigurati taj veliki arktički otok od Rusije ili Kine, izazvale su spor s Kopenhagenom oko tog danskog prekomorskog teritorija te potaknule napetosti unutar NATO-a. "U tijeku je planiranje aktivnosti NATO-a za misiju pojačane budnosti Arktička straža", rekao je pukovnik Martin O'Donnell, glasnogovornik Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi, potvrdivši time izvješće njemačkog časopisa Spiegel.

Odbio je iznijeti pojedinosti budući da je planiranje tek počelo. Nakon susreta s Trumpom u Davosu u siječnju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da su razgovarali o tome na koji bi način saveznici unutar NATO-a mogli zajednički raditi na osiguravanju arktičke sigurnosti, što ne uključuje samo Grenland nego i sedam država članica NATO-a koje imaju teritorij na Arktiku. Zasad nije jasno hoće li ministri obrane NATO-a raspravljati o toj temi na sastanku 12. veljače u Bruxellesu. Prema pravilima Sjevernoatlantskog saveza, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, američki general Alexus Grynkewich, ima ovlasti planirati i provoditi "aktivnosti pojačane budnosti" bez potrebe za jednoglasnim odobrenjem saveznika.

Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
Ključne riječi
arktik Grenland misija NATO

