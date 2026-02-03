VIDEO Doček rukometaša obišao svijet, kapetan Martinović: 'Ono što smo napravili nije bilo slučajno'

– Ovo je čudo, prije godinu dana rekli smo da bismo voljeli ovako nešto ponoviti. Čudo ste! – rekao je kapetan reprezentacije Ivan Martinović i dodao da mu je bila velika čast kao kapetan voditi najbolju ekipu na svijetu. – Ono što smo napravili prije godinu dana nije bilo slučajno – poručio je na veličanstvenom dočeku na Trgu bana Jelačić jučer u Zagrebu. – Dobra večer Zagrebe, dobra večer Hrvatska! – povikali su Zaprešić Boysi oko 18 sati kao prvi izvođači na dočeku brončanih rukometaša.

Počeli su nastup s pjesmom "8 slova", uslijedilo je "Neopisivo", pa "Srce vatreno", "Igraj moja Hrvatska"... Nastupile su i Hrvatske ruže. Svi su čekali glavne zvijezde. – Mi Hrvati, mi Hrvati... – orilo se trgom kojim su se vijorile stotine zastava dok je autobus s rukometašima klizio prema trgu. – Drago mi je što smo se uspjeli okupiti, ovi dečki to zaslužuju. Ovakvi dočeci su uspomena za cijeli život – rekao je za RTL Filip Glavaš, pa se zapjevalo "Iza devet sela". – Ovi su dečki zaslužili ovakav doček – dodao je Leon Šušnja u autobusu.

Oko 18.30 sati stigli su na trg. Vrisak... Urnebes. Dočekani su s pjesmom "Moja domovina". – Oni zbog kojih smo tu, stigli su. Pozdravite svoje junake! – pozvala je voditeljica programa oduševljene posjetitelje. Uz "Poljubi zemlju" Miše Kovača brončani su se rukometaši probijali prema pozornici. Krenulo je pozivanje, od fizioterapeuta, liječnika do pomoćnih trenera. Na binu se popeo izbornik Dagur Sigurdsson, pa igrači. Nakon svakog pročitanog imena pljesak i skandiranje. Čuje se "Moja lijepa zemlja Hrvatska". Svira hrvatska himna. Veličanstvena slika iz središta glavnog grada odlazi u svijet. – Hvala što ste došli i hvala vam na podršci – rekao je izbornik Sigurdsson i dodao da je atmosfera slična onoj prošle godine. Oko 19 sati na pozornicu se popet Marko Perković Thompson koji je s Hrvatskim ružama izveo pjesmu "Ako ne znaš što je bilo", neslužbenu himnu reprezentacije. Čekajući od 17 sati dolazak rukometaša, posjetitelji, među kojima je bilo i puno mladih, pjevali su i pjesme "Moja domovina" koja je dodatno ugrijala atmosferu, "Za dobra stara vremena", "Kome bi šumilo more moje sinje", "Da te ne volim", "Marina"...

Trg je preplavljen bakljama: Tisuće uglas pjeva s Thompsonom 'Ako ne znaš šta je bilo'

Na doček je među prvima stigao ministar turizma i sporta Tonči Glavina. – Naš narod i sugrađani su željni proslava! Ovo je 16. medalja hrvatskog rukometa, meni bi bilo drago da je ovdje i zagrebački gradonačelnik. Mi smo očekivali da će se ovo održati, ali kada je izašla informacija da Grad ima neke uvjete, odlučili smo uskočiti. Pjesme koje će se pjevati, u njima nema ništa sporno. Neće to tako ići sa zabranama. Nema tu ništa sporno. Ako će netko potezati neke mjere, neka to radi. Ja sam jako uzbuđen – rekao je Glavina. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je potez Grada Zagreba. – Pa oni su dogovorili ovaj susret i sve je bilo u redu do prije 24 sata. Pitanje dozvole je pokrenuto davno prije. Grad je i najavio doček. Oni su donijeli nepromišljenu odluku, bespotrebnu odluku takve napravi koja je kod pobjednika, rukometaša, stvorila toliku ogorčenost da je Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom pružila potporu u organizaciji – rekao je ministar Medved.

"Sutra je novi dan"



– Svi smo živi i zdravi, pozdrav domovini. Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenziju, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su to zaslužili. Marko je tu, izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Svakom građaninu Hrvatske i svijeta znači ovo... Sve je ovdje podređeno tome da rukometaši budu dočekani kako zaslužuju – rekao je za RTL Nenad Ninčević, autor pjesme "Ako ne znaš što je bilo". "Povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, pozivamo sve naše sugrađane da danas u poslijepodnevnim satima dođu na zagrebački Trg bana Josipa Jelačića pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh ove generacije", pozvali su organizatori u poslijepodnevnim satima, kad su na Trg bana Jelačića već počeli dolaziti prvi posjetitelji.