Zelenski prozvao SAD nakon krvave noći: 'Čekamo odgovor na ruske napade'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade na gradove njegove zemlje koji su uzrokovali daljnju štetu na energetskoj infrastrukturi te usmrtili dvoje ljudi u Zaporižji. "Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki je prijedlog bio zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tijekom diplomatskih napora i hladnog zimskog razdoblja", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.
Zelenskij je rekao da se od Ukrajine očekivalo da će dati ustupke, ali da je i na Rusiji da napravi ustupke, prije svega "kako bi se zaustavila agresija". U napadu ruskog drona u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ubijeno dvoje ljudi u dobi od 18 godina, a devetero je ozlijeđeno, rekao je regionalni guverner. Ivan Fedorov, pišući na Telegramu, rekao je da su oštećene četiri visoke stambene zgrade. U Zaporiškoj regiji zračna uzbuna ostala je na snazi 24 sata nakon što je proglašena.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da predsjednik Donald Trump nije iznenađen najnovijim ruskim napadom na Ukrajinu.