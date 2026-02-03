Naši Portali
'OVO NIJE BILO DOGOVORENO'

Zelenski prozvao SAD nakon krvave noći: 'Čekamo odgovor na ruske napade'

Volodimir Zelenski
Foto: Facebook/Screenshot
1/6
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
03.02.2026.
u 22:48

U napadu ruskog drona u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ubijeno dvoje ljudi u dobi od 18 godina, a devetero je ozlijeđeno, rekao je regionalni guverner.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade na gradove njegove zemlje koji su uzrokovali daljnju štetu na energetskoj infrastrukturi te usmrtili dvoje ljudi u Zaporižji. "Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki je prijedlog bio zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tijekom diplomatskih napora i hladnog zimskog razdoblja", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

Zelenskij je rekao da se od Ukrajine očekivalo da će dati ustupke, ali da je i na Rusiji da napravi ustupke, prije svega "kako bi se zaustavila agresija". U napadu ruskog drona u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ubijeno dvoje ljudi u dobi od 18 godina, a devetero je ozlijeđeno, rekao je regionalni guverner. Ivan Fedorov, pišući na Telegramu, rekao je da su oštećene četiri visoke stambene zgrade. U Zaporiškoj regiji zračna uzbuna ostala je na snazi ​​24 sata nakon što je proglašena.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da predsjednik Donald Trump nije iznenađen najnovijim ruskim napadom na Ukrajinu.
Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
