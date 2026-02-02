Naši Portali
BURNA RASPRAVA OKO DOČEKA

Zaiskrilo u Otvorenom, Benčić: 'To su laži, ovo je udar na Zagreb', Mlinarić: 'Penava će sutra predložiti novi zakon'

Večernji.hr
02.02.2026.
u 23:23

Iako je u danima uoči dočeka bilo neizvjesno hoće li se proslava uopće održati, rukometaši su na kraju dočekani pred brojnim građanima

Doček hrvatskih rukometaša, koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, ipak je održan na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, no u organizaciji Vlade RH. Iako je u danima uoči dočeka bilo neizvjesno hoće li se proslava uopće održati, rukometaši su na kraju dočekani pred brojnim građanima. Spor je izbio nakon što je Hrvatski rukometni savez odustao od sudjelovanja u dočeku jer Grad Zagreb nije pristao na zahtjev da na pozornici nastupi Marko Perković Thompson. Vlada premijera Andreja Plenkovića potom je odlučila samostalno organizirati doček, i to bez dozvole Grada Zagreba, čemu se usprotivio gradonačelnik Tomislav Tomašević, ostavši pri stavu da dočeka neće biti ako se inzistira na Thompsonovu nastupu.

O cijeloj situaciji raspravljalo se u emisiji Otvoreno, u kojoj su gostovali ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) te Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) iz vladajuće koalicije, kao i oporbeni saborski zastupnici Sandra Benčić (Možemo!) i Arsen Bauk (SDP).

Ministar Tonči Glavina istaknuo je da je doček prošao mirno i dostojanstveno, bez ikakvih incidenata i bez potrebe za intervencijom policije. - Mislim da to dovoljno govori o samom okupljanju, o atmosferi i proslavi. Moram priznati da sam jako sretan i zadovoljan, ne radi sebe, nego prvenstveno radi naših rukometaša, izbornika i stožera, kojima je bilo izuzetno važno da imaju pravi doček, rekao je Glavina.

Dodao je kako su i građani pokazali da znaju dostojanstveno slaviti sportske uspjehe. - Ovo je priča o hrvatskom sportu i uspjehu u kojem igramo u kategoriji puno većoj nego što realno jesmo i itekako se trebamo veseliti. Ovaj skup večeras samo potvrđuje da je doček bio potreban, zaključio je ministar.

S druge strane, Sandra Benčić iz Možemo! oštro je kritizirala postupanje Vlade, ustvrdivši da se tijekom dana u javnosti iznosilo niz neistina. - Laž je da je Vlada preuzela organizaciju zato što je Grad Zagreb odbio doček. Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez od četvrtka su zajednički dogovarali doček, bez obzira na boju medalje, dogovoreni su termin i program, uključujući i pjesmu koju su rukometaši tražili, a koju inače izvodi Thompson, ali u izvedbi drugih izvođača, naglasila je Benčić.

Trg je preplavljen bakljama: Tisuće uglas pjeva s Thompsonom 'Ako ne znaš šta je bilo'

Dodala je da je javnost o dočeku bila obaviještena prema dogovoru, sve dok, nekoliko sati kasnije, nije došlo do naglog obrata. - HRS tada odjednom odustaje od dočeka i poručuje da, ako nema Thompsona, nema ni dočeka. Nakon tri dana dogovora, to je bio neočekivan obrat, rekla je. Benčić smatra da je Vlada reagirala iz političkih razloga. - Andrej Plenković, u strahu od gubitka izbora, odlučio je prekršiti zakone i Ustav te preuzeti nešto što je u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave. Ovo je udar na Grad Zagreb i napad na višestranačje, poručila je.

Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta kazao je kako Vlada ima pravo organizirati nacionalne događaje, ali da je potrebno preciznije zakonsko uređenje kako se slične situacije ne bi ponavljale. - Ovo je bio nacionalni sportski uspjeh i Vlada ima pravo stati iza takvog događaja. No treba jasno definirati zakon kako ne bi dolazilo do situacija u kojima netko ne želi hrvatsku reprezentaciju u glavnom gradu, rekao je Mlinarić.

Osvrnuo se i na zabranu Thompsonova nastupa. -  Kome vi zabranjujete? Marku Perkoviću Thompsonu, koji je u istom tom gradu održao koncert upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, dodao je. Najavio je da će predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava već sutra predložiti donošenje novog zakona koji bi jasno regulirao organizaciju nacionalnih događaja. - Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Državni blagdani i nacionalni događaji, uključujući sport, ne mogu biti zabranjeni odlukom pojedinca ili gradske vlasti, poručio je Mlinarić.

FOTO Ovako izgleda glavni zagrebački trg iz zraka: Pogledajte spektakularne fotografije
Tonči Glavina Stipo Mlinarić Sandra Benčić Doček rukometaša otvoreno

FL
flotis
23:47 02.02.2026.

Kakvi čudaci biraju ovu Benčićku. Njoj se vidi da nije normalna. Gestikulacije, grimase, agresivnost, laži... Vjerojatno neki slični njoj. Veli laži su da je Grad Zagreb odbio doček. Svašta. Samo je jer nije po njihovom otkazao kamione s opremom s trga koje je bio naručio, što će trebati platiti. Zatim je slao svoje komunalne redare u daljnjem pokušaju zabrane dočeka, onda se grozili sa strujom iako HEP nije njihov. Jedino što nisu poslali svoje plaćene zle bubnjare, sve drugo su neuspješno potrošili.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
23:43 02.02.2026.

Pa grad Zagreb jest odbio doček. Reprezentativci su osvojili treće mjesto u Europi, doma su donijeli medalju, valjda se i njih nešto trebalo pitati o tome kakav bi trebao biti doček, a ne da im gradonačelnik nudi svoju verziju proslave, valjda s kozaračkim kolom. Kada možemovci nešto negdje osvoje i odluče to proslaviti onda neka zovu Milana Kekina, Dubiozu ili Rokere s Moravu, neće nitko imati ništa protiv.

Avatar Stradun
Stradun
23:28 02.02.2026.

Zapravo nije jedini problem u početku pjesme Čavoglave . Možemo i SDP uopće ne dopuštaju Perkoviću pjevati.

