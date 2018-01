Aleksandar Stanković emisiju počeo porukom Željki Markić i Nini Raspudiću

Aleksandar Stanković današnju emisiju Nedjeljom u dva počeo je obraćanjem Željki Markić i Nini Raspudiću koji su komentirali njegov prošlotjedni apel da se zaustavi mržnja u medijima.

– Prošli tjedan emisiju sam završio jednim apelom da se zaustavi mržnja u medijima ili da se pokuša zaustaviti mržnja u medijima. Tjedan dana o tome je trajala rasprava i to je jako dobro. Uključili su se dobronamjerni i oni malo manje dobronamjerni, uključili su se i misice i tuljani, uključila se i Željka Markić i Nino Raspudić otprilike s tezom da sam sve dogovorio s Vladom, kolega Raspudić to je govorio i u programima HTV-a i još je rekao da to podsjeća na Sjevernu Koreju ili nešto slično – rekao je Stanković te im poručio:

– Draga Željka i dragi Nino, ako iznesete bilo koji dokaz da sam bilo što dogovorio s Vladom, da sam imao ikakve informacije iz Vlade da se donosi zakon o medijima koji će spriječiti mržnju, ako donesete ikakve informacije, ja vas vodim na nekakvu finu klopu. Znam da gospodin Raspudić voli roštilj, vodim ga na roštilj, vi Željka punjene paprike, suši, vidimo se na večeri kada donesete dokaze.