Stanković: Puno ljudi se javilo s prijedlogom kako spriječiti mržnju u medijima

Voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, na kraju jučerašnje emisije u kojoj je gostovao Vlaho Orepić iznio je apel u kojem traži da se zaustavi širenje mržnje u medijima.

- Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke, nije normalno bilo kakve majke da se psuju, nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na trgu bana Jelačića, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i da nitko na to ne reagira čak i vi koji to slušate i čitate, pa vam je i to smiješno. Dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi - rekao je između ostalog Stanković u svom komentaru.

Dodao je i kako nije normalno da na psovanje i prijetnje smrću nitko ne odgovara.

- Država može i mora sankcionirati medije koji dopuštaju i potiču iživljavanje nad drugima. Portali koji u komentarima prenose prijetnje moraju biti sankcionirani - kazao je.

Danas je na Facebooku emisije Nedjeljom u 2 objavio kako mu se nakon jučerašnjeg istupa javilo puno ljudi s prijedlogom kako spriječiti mržnju u medijima.

- Svima hvala! Javilo se i više saborskih zastupnika među njima i gost emisije Vlaho Orepić koji tvrde da će podržati inicijativu te staviti zakonski prijedlog u saborsku proceduru. Optimist sam! - napisao je Stanković.

